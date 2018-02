Come excremento de caballo por triunfo de Eagles (Video)

Nick Foles lideraba a los Eagles de Filadelfia a una inesperada victoria en el Super Bowl sobre los Patriots de Nueva Inglaterra en Minneapolis, y la hazaña fue celebrada por un fanático de una manera 'especial'.

No está claro si fue por la euforia del triunfo, un arranque espontáneo sin límites, el pago de una apuesta o así quedó en celebrar la coronación de su equipo... pero el tipo se dio un bocado de excremento de caballo en una calle de Filadelfia, ante decenas de fans que aplaudieron, gritaron y lo grabaron. El equino era de los policías que vigilaban los festejos.

Eagles fan just ate horse and that's my cue to log off Twitter #Philadelphia #SuperBowl party foulpic.twitter.com/zeWA3ywxsh