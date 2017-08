Ella quiere comprar Twitter para ECHAR a Trump

Una antigua agente de la CIA inició una campaña de recaudación de fondos para comprar Twitter e impedir que el presidente Donald Trump lo use.

Valerie Plame Wilson inició la campaña la semana pasada con el tuit: "Si ejecutivos de @Twitter no cierran violencia y odio de Trump, depende de nosotros. #ComprarTwitter #VedarTrump".

If @Twitter executives won’t shut down Trump’s violence and hate, then it's up to us. #BuyTwitter #BanTrump https://t.co/HhbaHSluTx