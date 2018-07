Damián Alcázar apoya a AMLO por 'honesto'

Ningún acarreado. Damián Alcázar, por su propia voluntad, asistió al Zócalo para celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, en las elecciones del domingo.

En entrevista, el protagonista de películas de crítica política como La Ley de Herodes, El Infierno o La Dictadura Perfecta, enfatizó que su apoyo como figura pública hacia el tabasqueño se debe a la honestidad y humildad con la que se conduce éste en la vida.

"Más allá de ser un político (AMLO), es un hombre con una visión social y una entrega absoluta, con una pasión, con una tenacidad. Es un hombre recto, honesto, digno y valiente.

"Fue maravilloso (estar ahí en el Zócalo), no hubo ni un sólo acarreado, eso es realmente el pueblo ejerciendo la democracia", destacó.

El actor sabía que se enfrentaría a una multitud eufórica, alegre, que, al momento de que lo vieran le solicitarían una fotografía, pero su único objetivo era estar rodeado del pueblo que exigía que se hiciera efectiva la democracia.

Entre tumultos, Alcázar comenzó a hacerse espacio para acercarse al escenario.

"Yo recuerdo alguna imagen de él cuando estuvo protestando en Veracruz por los daños que ocasionaba Pemex. Me acuerdo de él sangrando y yo decía: 'Claro... ¡este hombre está con la gente!'.

"Desde ahí me identifico con este hombre a fondo, con todos los obstáculos o pormenores que le podamos encontrar de que no tiene un discurso muy libre, creativo, fluido... no importa, de hecho, esas cualidades las tenía gente como Salinas de Gortari y mira cómo acabó (el País)", dijo.

Pidió a los opositores y detractores de AMLO que le den la oportunidad de gobernar. Y, a quienes, supuestamente, dijeron que se iban a ir del País, los invitó para que se queden a trabajar en México y lo saquen adelante.

"No tienen por qué irse, deberían trabajar por su País, con una nueva vitalidad. No van a perder, a menos que pierdan las turbulencias y caminos comprados que tenían, ya si eso sí les lastiman, ni modo, ahí si tendrán o que irse, porque en ningún lado van a poder hacer los negocios que tienen aquí, o tendrán que ir a comprar a otras personas", sostuvo.

Aunque reconoce que los próximos seis años de gobierno son pocos para erradicar la corrupción, tema que priorizó AMLO en su campaña, espera Alcázar que la ciudadanía colabore en el cambio.

"La corrupción no es privativa de los políticos, la tenemos prácticamente inmersa en todos los estratos sociales, el chiste es que cambiemos y trabajemos todos.

"Nos toca a nosotros, los ciudadanos, poner de nuestra parte para cambiar el panorama de nuestra nación, se lo merece".

"Hay que ser incluyentes, dejar la intolerancia, el racismo, esas cosas es nuevamente tejer el entramado social que hay que limpiar y sanear para que nuestro País salga adelante con mucha dignidad", dijo el actor.