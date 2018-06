¡Arriba Colombia! Así alientan las estrellas a su Selección en el Mundial de Rusia

Por fin el mundo pudo ver a nuestra @fcfseleccioncol jugar hoy como tenía que ser, haber visto el triunfo y sobre todo a nuestro @falcao hacer gol fue emocionante y justo para la historia. GRANDE COLOMBIA. Felicidades campeones!!!

