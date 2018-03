Aparece una formación extraña en cielo de Arizona

Este lunes por la noche una formación extraña que apareció en el cielo de Arizona ha dado mucho de que hablar en las redes sociales.

Aunque se ha especulado que quizás se debe a un lanzamiento de un cohete, oficialmente todavía no se sabe a que se debe este fenómeno.

Arizona got the best sky’s. Change my mind pic.twitter.com/dpkO8bUK3u