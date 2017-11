10 personas que también dijeron "NO" a Time (como Trump)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que había rechazado ser la 'Persona del Año' -y portada de la revista Time-, pero la publicación lo desmintió.

El fallido alarde de Trump causó mofa en Twitter, la red social favorita del mandatario, donde los usuarios tundieron al presidente.

Lo que realmente pasó:

El presidente Trump "está EQUIVOCADO"... así desmienten al mandatario de EEUU https://t.co/Z2EOLoo8sx pic.twitter.com/1ROQzhRrSt — Hoy (@hoylosangeles) November 25, 2017

10 personas que también rechazaron a Time (inspirados por Trump):

La revista TIME me llamó para decirme que probablemente me nombrarían su jefa de fotografía pero eso implicaba tener un jefe y un horario fijo así que les dije que mejor no. ¡Gracias de todas formas! — Lupe (@Lupe_) 25 de noviembre de 2017

Me llamó la revista Time a decir que mi hija de 3 años iba a ser el personaje del año, lástima que no tenemos visa para ir al photoshoot y tuvimos que rechazarlo. — Bitch Sensei (@DonFungi) 25 de noviembre de 2017

A mí también me llamó Time, pero dije que pasaba. Que no me venía bien, los horarios y eso. https://t.co/dBBkCqTIbX — Diego E. Barros (@diegoebarros) 25 de noviembre de 2017

La revista Time me llamó para decirme que PROBABLEMENTE iba a ser la Persona del Año pero eso requeriría levantarme de la cama y que me tomen fotos. Eso definitivamente no va a pasar, pero gracias de todas formas. — Álvaro Olvera (@Alvetal) 25 de noviembre de 2017

Te entiendo, igual a mí me lo ofrecieron 100% real no feik https://t.co/nSMyH0cFgw — Angel Arceo. (@AngelArceo_) 25 de noviembre de 2017

Te entiendo Donnie. A mi me pasó lo mismo y también dije que no. Quién los conoce a estos de Time. https://t.co/RFMEqf2VGf — Alberto (@albertonion23) 25 de noviembre de 2017

Si, a mi también me invitaron pero...que flojera. Mejor les dije que ay pa la otra. https://t.co/D4I0F0pdBB — Moreno (@MarqoMoreno) 25 de noviembre de 2017

A mí también me llamaron, pero les dije que tenía mucha tarea. https://t.co/IEZgGuinRi — blocked (@quiarrieta) 25 de noviembre de 2017

Natalie Portman me escribió al whatsapp diciéndome que quería verme, pero yo tenía que pasarla a buscar, así que le dije, Naty, ando copado de tiempo y no puedo. https://t.co/THk7khuZV9 — Xavi (@jacast84) 25 de noviembre de 2017

Time Magazine llamó para decirme que probablemente sería elegido como “Persona del año”, por segundo año consecutivo. Pero, a cambio, debía dejar de robar tweets. Les dije que no, paso. ¡Gracias de todos modos! https://t.co/smGfQ3PstG — Humberto López (@Sachiel) 25 de noviembre de 2017

Lo que dijo Trump: