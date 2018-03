La gran personalidad de Zlatan Ibrahimovic es perfecta para Los Ángeles

Si esto no funciona, si Zlatan Ibrahimovic no puede sacar de las sombras de esta ciudad al Galaxy, más vale que está franquicia ya no vuelva a firmar a otro nombre grande. Porque si Ibrahimovic no logra que Los Ángeles le importe el Galaxy, no hay jugador que pueda.

Literalmente y en sentido figurado, Ibrahimovic, con sus seis pies y cinco pulgadas de estatura, es una figura gigante en el mundo del futbol. Fue una vez considerado el tercer mejor atacante detrás de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Un creativo y acrobático goleador, con pies muy rápidos para el tamaño de su cuerpo, el sueco de 36 años ha jugado con varios equipos famosos de Europa, incluyendo el Ajax, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain y Manchester United.

Su enorme talento se puede comparar con su gran personalidad que es rara en el mundo del futbol- o de los deportes profesionales.

Ibrahimovic ha peleado con sus compañeros, entrenadores y ha tenido momentos explosivos en la cancha con reacciones violentas. Es conocido por referirse a él mismo en tercera persona y ha registrado la marca de su nombre en su natal Suecia.

Cuando alguien le preguntó lo que una exprometida recibió como regalo de compromiso, Ibrahimovic contestó: “¿Qué regalo?, ya tiene a Zlatan”.

Y luego hubo un intercambio con un reportero durante la eliminatoria ante Portugal en 2014:

Ibrahimovic: “Solamente Dios sabe quién pasara”

Reportero: “Es difícil preguntarle”

Ibrahimovic: “Estás hablando con él”.

La cultura romántica del futbol perdona excentricidades, pues los jugadores talentosos son vistos como artistas, de los que se espera que tengan personalidades defectuosas.

En el caso de Ibrahimovic, la combinación talento y productividad lo han convertido en un símbolo global. Las mismas características le permiten no solamente obtener la atención de su nueva ciudad pero también mantenerla.

Y de eso se trata.

El éxito no será medido por campeonatos- ¿Cuántas personas saben quién ganó la Copa MLS el año pasado?-pero en lugar sí puede convertirse, junto al Galaxy, en parte de la conversación diaria en un mercado altamente competitivo.

David Beckham incrementó la calidad de la marca del Galaxy y la MLS, pero no pudo tener un impacto en la audiencia del mercado general. Era un pasador, no un anotador. No tenía mucho que decir. El aficionado promedio no tenía el interés mínimo de lo que hacía semana a semana.

Su compañero de equipo Giovani Dos Santos vino para capturar el mercado mexicano y mexicoamericano, pero su impacto aún está por determinarse.

La MLS aún es una liga que atrae a un sector específico.

Ibrahimovic tiene la ventaja sobre Beckham y Dos Santos de que es un goleador y un hablador, lo que le da la oportunidad de ser parte del círculo noticioso.

Ibrahimovic hace mucho más que anotar goles, anota goles que no pueden ser anotados por alguien más. Ha anotado goles al driblar a varios defensas, también, es inusual para un jugador de su tamaño que de pases de tacón a la altura de la cintura.

Anotó cuatro veces en un partido amistoso ante Inglaterra en 2012, en el que uno de los tantos lo anotó de una forma muy peculiar. Mientras iba por un rechace defensivo, el arquero de Inglaterra, Joe Hart, interceptó el balón. Ibrahimovic entonces hizo una finta de que iba a ir por el balón pero no lo hizo. Hart entonces ya no pudo utilizar sus manos porque estaba fuera del área, entró en pánico y trató en vano de despejar el balón. Ibrahimovic anticipó el error, y anotó con una chilena a 30 yardas de distancia.

Aunque esté disminuido en edad, Ibrahimovic debería de encontrar la red consistentemente. En la temporada 2016-17, anotó 28 tantos en 46 partidos con el Manchester United.

La preocupación que existe es que si puede mantenerse en la cancha. Se perdió la mayor parte de la temporada con el United debido a una lesión de rodilla que requirió de cirugía. Regresó al United esta temporada, pero solamente jugó en cinco ocasiones. Un excompañero dijo que Ibrahimovic lo habían dejado a un lado debido a problemas con el mánager Jose Moutinho, y no era cuestión de su rodilla.

Será también importante para el Galaxy el dejar que Ibrahimovic sea él mismo, algo que necesita de un poco de restricción de la organización. Si Ibrahimovic critica al equipo, el entrenador o la liga, deben de dejar que sea el mismo. Es la mitad del show. Al agregar a Ibrahimovic, el Galaxy va en contra de la dirección de la liga.

En lugar de firmar a jugadores que se aproximan al retiro, la mayoría de los equipos de la MLS están buscando jugadores extranjeros que son jóvenes y menos conocidos. La mayoría de los jugadores más importantes de la liga están en este grupo, incluyendo a Diego Rossi, de Los Angeles Football Club, y Miguel Almirón, del Atlanta United.

Este movimiento juvenil tiene sentido en una liga en desarrollo. El enfoque principal de los equipos de la MLS es mejorar la calidad de juego y estos jugadores lo están logrando. El Galaxy debería de considerar ir por ese rumbo si el experimento de Ibrahimovic no va de acuerdo al plan.

Al mismo tiempo, con Ibrahimovic, sin lugar a dudas, vale la pena arriesgar. Ofrece al Galaxy la oportunidad de convertirse en un club más importante y ser parte más grande que Los Ángeles. En su temporada 23, el Galaxy finalmente podría tener un jugador que transcienda en el deporte.