Al cerrador de los Dodgers, Kenley Jansen, no le preocupa su lesión a poco del día inaugural

Tras haber sido inhabilitado antes de su debut en la Cactus League, el cerrador de los Dodgers Kenley Jansen jugó un poco con la pelota y confirmó que todavía está programado para el día inaugural de la temporada regular.

Jansen sufrió una lesión en el tendón de la corva mientras hacia unos sprints el viernes por la tarde.

El mánager del equipo, Dave Roberts, describió la lesión como un “pellizco” y no un esguince. Jansen no se sometió a una resonancia magnética y no se vio muy preocupado.

“Tienes que ser inteligente”, dijo Jansen. “Si sientes algo, tienes que decir algo. Yo dije algo. Solo tengo que asegurarme se que esté listo para la temporada”.

El lanzador espera poder salir a la lomita el lunes en un juego de ligas menores. Su debut en los juegos primaverales de Grandes Ligas se anticipa que sea el jueves contra Kansas City.

Jansen solo estaba proyectado para jugar en dos juegos de la Cactus League antes del comienzo de la campaña regular. El sábado Jansen entrenó bajo restricciones. Caminó en la caminadora en vez de correr. Hizo varios ejercicios para rehabilitar su tendón de la corva lastimado.

“Es una decepción”, comentó. “Pero son los entrenamientos de primavera. Estaré listo”.