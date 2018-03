Kirk Gibson finalmente sentirá lo que sentimos todos durante su famoso jonrón de 1988

Gruñó. hizo una mueca. Levantó y bajó su puño. Se metió entre los brazos de sus compañeros de los Dodgers como si estuviera golpeando un ring de boxeo.

Hace 30 años, Kirk Gibson no celebró su histórico jonrón de la Serie Mundial tanto como luchó a través de él, cojeando alrededor de las bases con el tipo de resistencia y desafío que definía su liderazgo.

Uno siempre se pregunta si el tipo se permitió realmente disfrutar de ese momento. ¿Comprendería el competidor enfocado en su trabajo alguna vez su significado histórico?

¿Sentiría alguna vez lo que sentimos todos?

En lo que se debe registrar como la primera victoria de los Dodgers en la temporada 2018, Gibson regresará a Chavez Ravine la próxima semana para decir, por fin, sí.

"A veces me da vergüenza porque se ha jugado una y otra vez, pero al mismo tiempo, me da escalofríos", dijo Gibson, ya que solo Gibby puede decirlo ". [Bleep], ese fue un gran momento . ''

Miles de personas tendrán la carne de gallina cuando Gibson se suba al montículo del Dodger Stadium para lanzar el primer lanzamiento para el partido inaugural de la temporada del 29 de marzo ante los Gigantes de San Francisco.

"Todos nos sentimos honrados por ese jonrón", reconoció Gibson el lunes durante una conferencia telefónica con periodistas. "Fue increíble: la gran convocatoria, la reacción de los fanáticos, la reacción de los compañeros de equipo, la ciudad de Los Ángeles, la gente en el jardín derecho del campo, viendo las luces, su reacción".

Bienvenido a casa, de hecho, un tipo que finalmente recibe una celebración en el estadio de los Dodgers digna de ese baile de esa noche mágica en octubre de 1988.

Después de su lanzamiento de día de apertura, será honrado de nuevo la noche siguiente con su muñeco “bobblehead” que será entregado a los primeros 40,000 fanáticos en el juego del viernes.

"Si lo pusiera en el aire no sería bonito, pongámoslo de esa manera", dijo Gibson sobre su primer lanzamiento. "Tienes que hacerlo. Saldrás homenajeado por lo que está pasando... porque me recuerda las cosas que me han impresionado sobre cómo era cuando tuve la oportunidad de jugar para ellos. Es una cosa realmente genial".

Gibson, de 60 años, regresará a casa no solo en un momento en que Los Ángeles lo necesita, con cada fracaso en la postemporada su leyenda crece, aunque también en el momento en que necesita a Los Ángeles.

Está en el medio de otro largo y lento camino a home, y puede usar el mismo tipo de aplausos que una vez alimentaron su mayor éxito. El hombre que apenas podía caminar cuando logró su poderosa jugada ahora está en una batalla con la enfermedad de Parkinson.

"Voy a luchar contra el Parkinson como si hubiera luchado caminando por ese turno", dijo Gibson. "Voy a creer que puedo vencerlo, voy a creer que puedo ayudar a otros a creer que lo voy a superar, y voy a creer que puedo unir a esta comunidad para tratar de resolver esto, y juntos podemos superarlo".

Ahora está discutiendo abiertamente su enfermedad para ayudar a los demás, y los Dodgers están con él.

Las ganancias del equipo de la rifa de 50-50 del día de apertura, que generalmente se destina a las organizaciones benéficas de los Dodgers, se donarán a la Fundación Kirk Gibson, que recauda dinero para combatir la enfermedad de Parkinson y se puede acceder a ella en kirkgibsonfoundation.org.

Los Dodgers también están pintando un asiento azul en el pabellón del jardín derecho, cerca de donde aterrizó la pelota de jonrón y lo venderán todas las noches como parte de un paquete de dos asientos en la sección de "todo lo que pueda comer" con costo de $ 300 en total, con $200 yendo a la fundación de Gibson.

Cada vez que ha venido al Dodger Stadium desde su jonrón, Gibson mira hacia esa zona de asientos y recuerda.

"Yo personalmente lo llamo Asiento 88", dijo. "No estoy seguro de si así lo van a llamar, pero eso es lo que les estoy pidiendo que lo llamen. Yo diría, 'Oye, mira, hay asiento 88' ''.

Esta reunión apropiada fue hace mucho tiempo. Desde que dejó a los Dodgers como agente libre después de la temporada de 1990, la mayoría de sus visitas oficiales al Dodger Stadium fueron como miembro de un equipo contrario, especialmente los ocho años que pasó como entrenador y mánager de los Diamondbacks de Arizona. Gibson eventualmente se retiró y regresó a Detroit para trabajar en el equipo de transmisión de los Tigres, y siempre parecía que sus conexiones más fuertes estaban allí, cerca de su ciudad natal, con un equipo que llevó a un campeonato de la Serie Mundial en 1984.

Pero Gibson tiene otro hogar, y los Dodgers pensaron que el 30 aniversario era una buena oportunidad para recordarle a la gente que él también siempre será un Dodger.

"Kirk Gibson siempre será parte de esta organización, está conectado", dijo Lon Rosen, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de los Dodgers. "Uno sigue viendo esa gran jugada. Nunca se le olvida a la gente cuando hablan de los Dodgers. Con el tiempo, nos olvidamos de los grandes momentos, pero esto le dará un nuevo enfoque".

Gibson no regresó durante la Serie Mundial de la temporada pasada porque no quería ser una distracción. Ahora se da cuenta de que, todo lo contrario, su presencia puede ayudar.

"Con el tiempo, creo que te das cuenta del impacto que [el jonrón] ha tenido en el juego, donde tu lugar en la historia recae en los aficionados, la ciudad", dijo Gibson.

Si no se dio cuenta antes, se dio cuenta durante los playoffs del año pasado cuando Justin Turner conectó un jonrón ganador del juego contra los Cachorros de Chicago en el 29º aniversario de la “explosión” de Gibson, luego Turner habló de haber visto el jonrón de Gibson cuando tenía 3 años en el piso de la casa de su abuela en Lakewood. Gibson respondió enviando a Turner un mensaje de felicitación, resucitando el vínculo entre el exDodger y la organización.