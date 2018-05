El show de Ryan García llega al gran escenario en el StubHub Center  

Óscar De La Hoya, presidente de Golden Boy Promotions, dice que estaba sorprendido al reunirse con algunas de sus aficionadas en Indio durante una reciente pelea de su prospecto más grande, Ryan García.

Pero lo que sorprendió a De la Hoya aún más fue el ver a las hijas de sus aficionadas estar en el evento para ver a García, de 19 años, quien le dio a la afición lo que quería con una victoria por nocaut en un round.

Se espera una gran afición en el StubHub Center este viernes por la noche cuando García (14-0, 13 KOs) se enfrente a Jayson Velez (26-4-1, 18 KOs) en el evento principal de la cartelera de ESPN2, la cual inicia las 7:30 p.m.

“Ese será un paso más en mi legado, estoy esperando con ansias una pelea de clase mundial”, dijo García, quien ya había sido parte de la pelea estelar en la cartelera del 22 de marzo por ESPN en Indio. “No importa cuánta experiencia tenga Jayson Velez, ya sea si ha peleado por un título mundial o no. Voy a ver cómo pelea, voy a ver lo que podamos hacer”, indicó.

Velez, quien empató en 2014 por un título de peso pluma, buscaba molestar a García al contratar a un rapero que creó una canción sobre arruinar planes sin que De la Hoya pueda proteger al guapo peso superpluma.

“La última pelea de Ryan se supone que era una examen, una que esperábamos que le diera siete u ocho rounds. ¿Qué es lo que pasó?, terminó noqueando a su rival en el primer round”, dijo De la Hoya.

“Es difícil enviarlo a los leones cuando no sabemos cómo reaccionara cuando reciba un golpe, o cómo le irá en los últimos rounds, pero Velez será una buena prueba. Es una peleador que peleó por un título del mundo, tiene experiencia, nunca ha sido noqueado y ahora hay una rivalidad cocinándose”.

“Estoy cruzando mis dedos para que Ryan puede probar el sexto, séptimo u octavo round… si lo noquea temprano, obviamente tendremos algo especial y quizá podamos ir con él un poco más rápido”, agregó.

García tiene más de 700,000 seguidores de Instagram, y De la Hoya dijo que no estaría sorprendido si García atrae una audiencia mayor al StubHub Center que Golovkin-Martirosyan o que el duelo por el título ligero de la próxima semana en el Madison Square Garden entre Jorge Linares y Vasyl Lomachenko.

Con la popularidad, sin embargo, también vienen otras distracciones, como la que De la Hoya probó cuando ganó la medalla de oro olímpica en 1992.

“Tiene el potencial para atraer a una fuerte base de aficionados- y mujeres- que no he visto aquí desde que peleaba. La carrera de Ryan es una que le quiero prestar mucha atención”, dijo De la Hoya.

A de Canelo Álvarez, quien se hizo famoso como el más joven de una familia llena de hermanos boxeadores, García tiene un tsunami de atención que controlar fuera del cuadrilátero.

“Lo que trato de hacer es mantenerme contantemente en contacto con él, darle consejos y decirle que me puede dar una llamada cuando quiera”, dijo De la Hoya. “Porque se está moviendo muy rápido y puede haber varios obstáculos en el camino. Es por eso que tiene un promotor como yo, que le puede dar ese consejo. He estado ahí y ya he pasado por ello. Puede preguntarme lo que quiera, solamente que levante el teléfono y que me llame. Más importante que nada, es un peleador, que en mis ojos, va a ir muy lejos, pero necesita moverse a su propio tiempo. Creo que está bien centrado”.

BOXEO

Ryan García (14-0, 13 KOs) vs. Jayson Velez (26-4-1, 18 KOs), en superpluma

Dónde: StubHub Center

Cuándo: Viernes, 6 p.m., la cartelera por televisión arranca a 7:30 p.m.

Televisión: ESPN2