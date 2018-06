Zlatan Ibrahimovic no cree que Suecia en el Mundial sea mejor sin él

MOSCÚ.- Zlatan Ibrahimovic llegó a Rusia esta semana pero vino al Mundial para cumplir con asuntos de su patrocinador, no para jugar con la selección de Suecia. Y aunque esa fue su decisión- Ibrahimovic se retiró del equipo nacional tras la desastrosa actuación en los Euros de 2016- el delantero del Galaxy bromeó que el torneo no va a ser tan bueno sin él.

“Es la fiesta más grande en el futbol, el jugar una Copa del Mundo”, dijo antes de partir del Sur de California. “Todos los mejores jugadores están ahí. Zlatan no está ahí. Debería de estar ahí, pero no está”.

No todos en Suecia están de acuerdo con ello. Aunque su ausencia dejó al equipo nacional sin un buen delantero, muchos dicen que es mejor así.

“Como equipo, jugamos de forma más colectiva, los jugadores están juntos”, dijo el delantero Karl-Johan Johnson. “Con Zlatan- como persona y como jugador- es un individualista, y el equipo juega alrededor de él. En lugar, ahora jugamos más juntos”.

Con Ibrahimovic, Suecia no pudo avanzar de la fase de grupos en dos Mundiales, luego no pudo clasificar para los siguientes dos. Y en los últimos tres Euros en donde jugó Suecia solamente ganó dos partidos en total.

Pero sin él, Suecia venció a Italia en partido de ida y vuelta en el pasado otoño, que le dio su primer pase a la Copa del Mundo en 12 años.

“Todos están hablando como si estuvieran jugando en equipo ahora”, dijo Ibrahimovic, quien es el líder de goleo con 62 goles en 116 partidos. “Cuando haces algo increíble, es ahí cuando ganas la Copa del Mundo. Y de cosas así soy yo”.

“Sé cómo ganar. Créeme. Es la mentalidad de los medios suecos. Porque no tengo el típico nombre sueco, no tengo la actitud típica sueca y es por eso que he ganado lo que he ganado. Los hechos hablan por si mismos”.

Suecia abre su participación en el Mundial contra Corea del Sur. También se enfrentará a México y al campeón del mundo, Alemania.