Tijuanense Jaime Munguía tiene el potencial para ser la nueva estrella del boxeo

Jaime Munguía se ha dado la tarea de noquear estereotipos que han marcado al boxeo por años.

Munguía, de 21 años, campeón mundial de las 154 libras de Tijuana hará su primera defensa este sábado por HBO (7 p.m. Hora de Los Ángeles) en una pelea que reta las creencias de que el deporte da prioridad a las ganancias de la taquilla sobre la seguridad de los participantes.

En abril pasado, Munguía (29-0, 25 KOs) salió como un candidato para reemplazar al suspendido Canelo Álvarez (29-0, 25 KOs) en su contienda ante el invicto campeón de peso mediano Gennady Golovkin el 5 de mayo en Las Vegas después de que Álvarez dio positivo a la sustancia prohibida clembuterol.

El director ejecutivo de la Comisión Atlética de Nevada, Bob Bennett, dijo que recibió apoyo para que Munguía sea el rival de Golovkin por parte del promotor del mismo peleador kazajo, MGM Resorts y HBO.

“La salud y la seguridad del peleador viene primero y aunque el estado pudo hacer buen dinero en esa pelea, Anthony Marnell (jefe de la Comisión Atlética de Nevada) y yo pudimos intervenir por Munguía”, expresó Bennett.

“Mi preocupación era de que mientras este hombre tiene un récord estelar en las 154 libras, no lo he visto pelear contra un noqueador como Golovkin, quien es el mejor libra por libra en el mundo. Parecía prematuro para mandar a Munguía ante un peso mediano que ha estado en la división por 12 años. No íbamos a tomar a este hombre, con una carrera prometedora para que le den una golpiza por Gennady”.

California luego aprobó al mejor clasificado del Consejo Mundial de Boxeo, Vanes Martirostyan, y este fue la víctima en el segundo asalto de Golovkin.

Y Munguía, ayudado por su reciente fama al ser ligado a Golovkin, fue contratado como un rival de último momento para el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, Sadam Ali, el 12 de mayo en Nueva York.

En una sorprendente actuación, Munguía derribó tres veces a su rival en ruta a un nocaut técnico de cuatro rounds, para darle a México su nuevo campeón del mundo. Este sábado en Las Vegas, defenderá su corona por primera vez ante el excampeón del mundo inglés, Liam Smith (26-1-1, 14 KOs), en el Hard Rock Hotel.

“Estoy agradecido por la decisión de Nevada. Desde esa noche, mi nombre se ha elevado. Me puso en artículos que preguntaron ¿por qué no podría enfrentar a Gennady Golovkin pero alguien como Conor McGregor puede enfrentar a Floyd Mayweather sin antes ponerse guantes de boxeo?”, dijo Munguía.

“Las cosas pasan por algo. Y ahora soy el campeón del mundo. Creo que mi actuación los hizo pensar. Ahora soy el campeón del mundo. Creo que mi actuación los hizo decir: ‘wow, estábamos mal sobre este chico’. No sabían de lo que podía hacer Y ahora, este sábado, es para mí el borrar todas las dudas”.