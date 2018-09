Ryan García es un peleador modelo al que le gustaría ser campeón del mundo

Ryan García tendrá una cita la próxima semana para caminar durante la Semana de la Moda de Nueva York de Tommy Hilfiger. También tiene una portada en la revista Flaunt y un comercial grande en febrero.

“Tengo que ver todo eso porque el boxeo no tiene piedad”, dijo García.

El peso superpluma de Victorville regresa al ring este sábado por la noche en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio cuando enfrente al clasificado número cinco de la Asociación Mundial de Boxeo, Carlos Morales (17-2-3, 6 KOs), de Highland Park, en una pelea en peso ligero.

García (15-0, 13 KOs) está en la posición única de balancear su estatus de celebridad emergente- tiene 1.2 millones de seguidores en Instagram- con la exigencia de pelear a un gran nivel.

“Es un poco loco cuando uno ve las cosas que llegan cuando uno piensa que va a descansar”, dijo. “Lo tomo día a día y busco las mejores oportunidades, las que creo que van a ser más beneficiales. Hay tanta gente que viene a mí de Los Ángeles, prometiéndome esto y lo otro”.

“Lo que estoy aprendiendo es ver lo que es real y lo que son solamente palabras”.

Su carrera también está siendo vista de la misma manera.

Su promotor, Golden Boy, ha lanzado una aventura por Facebook Watch para transmitir la pelea en vivo a las 6 p.m. Facebook ha pagado para tener una licencia y cinco funciones este año para Golden Boy.

García dijo que Instagram revela que tiene el potencial para atraer a la gente a nivel mundial, debido a su tremenda convocatoria en Inglaterra, Australia y Rusia. Dice que le gustaría hacer un tour de boxeo por esos países.

“Es increíble la reacción que está teniendo este niño… tanta gente lo quiere y otros lo odian, les encanta verlo pelear”, dijo Óscar de la Hoya, dueño de Golden Boy. “Sabemos que va a atraer mucha gente en Facebook. Tienen 2.6 mil millones de usuarios. Si agarramos el 1% de esos, estaremos bien.

García viene de una victoria el 4 de mayo pasado sobre el veterano Jayson Vélez en el evento principal den el StubHub Center, lo que le enseñó al muchacho de 20 años varias lecciones.

“He estado trabajando en mi defensa y también en mi pelea en la corta distancia”, dijo García. “Me van a ver más inteligente cuando pelee en corto, combinando con mi velocidad y poder. Voy a mover mi cabeza y voy a parecer a un peleador más completo”.

No utilizó mucho su jab en su última pelea, pero “tengo un jab muy bueno”, dijo García. “Es algo que no he usado. Me estoy enfocando más en ello. Cuando la oportunidad llegue, “todo mundo lo va a ver”.

Morales, de 28 años, fue removido de una pelea ante el campeón de peso superpluma Alberto Machado.

“Esta pelea me pone arriba en los rankings, en una mejor posición de cara a un título en una o dos peleas más”, indicó García.

García mencionó que está en busca del cinturón del japonés Masayuki Ito, campeón de la Organización Mundial de Boxeo.

“Se trata de cómo me desempeño en esta pelea”, dijo García. “He tenido dos meses para prepararme y no puedo esperar para demostrarle a todos qué tanto he mejorado”.

García tuvo un altercado verbal con el campeón de las 130 libras de la AMB, Gervonta Davis (20-0) en Las Vegas.

“El encuentro entre él y yo un día va a ser de Pago por Evento”, dijo García. “Solamente me encanta esa pelea y es por eso que será la pelea más grande que puedo obtener”.

Antes de eso, Golden Boy buscará maximizar la atracción de García de una forma que asegure que la gente llene el escenario y que acerque al peleador a una pelea por el título.

“Solamente quiero apoyarme en mi equipo y hacer las mejores decisiones de mi vida, porque me conozco. Y no le diría no a nadie”, dijo García. “Así que la mejor opción para mí es confiar en Oscar y todo mundo en Golden Boy, porque si me preguntaran a mí, enfrentaría a Gevonta Davis mañana”.