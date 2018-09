Dodgers dan descanso a Rich Hill con miras a un Juego 163

Rich Hill, el último lanzador de los Dodgers que ha sostenido una amplia carga de trabajo, recibirá un descanso para la serie final de la temporada regular en San Francisco. Hill indicó que no espera lanzar como relevista, pero estará dispuesto si hay un Juego 163 o un Juego de Comodín el 2 de octubre.

“Estaré listo para lanzar”, dijo Hill antes del juego del martes ante los Diamondbacks. “Estaba programado para el viernes. Esas decisiones no me corresponden. Solamente me mantengo listo. Eso es todo”.

Los Dodgers utilizarán a Hyun-Jin Ryu, Clayton Kershaw y Walker Buehler en la rotación ante los Gigantes. Eso hará que Kershaw comience el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, con Buehler programado para el Juego 2- si es que los Dodgers pueden retener el liderato del Oeste en la Liga Nacional.

Ryu ha tenido una excelente participación desde que regresó de una rotura de musculo el 15 de agosto. En ocho salidas, tuvo un ERA de 1.93 con 50 strikeouts en 46 2/3 innings. Hill sufrió al cierre del año, al lanzar un ERA de 5.09 en cuatro salidas en septiembre.

“Hyun-Jin ha estado lanzando la pelota como ningún otro en la Liga Nacional, en cuatro o cinco salidas”, dijo el mánager Dave Roberts. “Rich ha sido una parte muy grande de lo que hemos hecho y a dónde vamos, de seguro”.

El escenario preferido de los Dodgers sería asegurar la división este fin de semana. Colorado podría complicar eso si se mantiene con el buen ritmo. Los Dodgers también están siguiendo de cerca la carrera por el Comodín, donde San Luis también está tratando de vencer a los Rockies.

Si los Dodgers y los Rockies terminan empatados en la temporada, jugarían el lunes en Dodger Stadium, porque los Dodgers poseen el desempate al ser pues ganaron la serie de la temporada regular. El perdedor de ese juego aún podría clasificar como segundo lugar en un partido de Comodín al día siguiente.

Hill sería el cuarto lanzador en una serie de postemporada, con Ross Stripling en el equipo de relevistas. Hill indicó que no le afectaría el largo descanso entre salidas.

“Uno quiere ser parte de ello”, dijo Hill. “Uno quiere salir y contribuir. Sé que soy capaz de dar todo lo que tengo. Es algo que estoy esperando con ansias”.

La Serie

Dodgers en Gigantes

Cuándo:

Viernes, 7 p.m., SportsNet LA, 1020 AM

Sábado, 1 p.m., SportsNet LA, 1020 AM

Domingo, 12 p.m., SportsNet LA, 1020 AM