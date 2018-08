Caso Canelo provoca que exboxeadora Mia St. John admita haber usado esteroides 

La reciente crítica de Gennady Golovkin a Canelo Álvarez sobre sus pruebas positivas en febrero pasado dejó a la exboxeadora femenil Mia St. John muy molesta.

La excampeona en tres divisiones diferentes del Condado de Orange decidió defender a Álvarez en Twitter después de que Golovkin llamó al retador de peso mediano “el rival más desagradable y sucio que ha enfrentado”.

St. John mandó un mensaje por Twitter que decía. “Todo mundo lo hace y todos en el boxeo lo saben”, publicó sobre sustancias que mejoran el rendimiento en el boxeo y admitió que las utilizó durante su carrera.

El mensaje de Twitter de St. John despertó una lluvia de respuestas, comenzando con el campeón de peso crucero, Tony Bellew de Inglaterra.

“Disculpa, pero te informo que no todos lo hacen. Algunos de nosotros, excampeones del mundo, creemos en entrenar mucho y dar una pelea buena… es triste y me preocupa que la gente que esté tomando esteroides piensen como tú”.

El excampeón de las 154 libras Sergio Mora también agregó: “Eso es lo que hace el ganar tan satisfactorio- el (insulto) sacrificio”.

St. John, quien tuvo un récord de 49-14-2 durante su carrera que se extendió de 1997 a 2016, le dijo a Los Angeles Times en una conversación extensa el sábado pasado que utilizó esteroides, incluyendo Winstrol, Deca Durabolin y Anavar, así como varias sustancias para esconder y perder peso en aproximadamente 20 peleas.

“Obviamente que yo soy aficionada del Canelo, pero odio cuando los peleadores agreden a otros peleadores por algo que es muy común en el boxeo”, dijo St. John, de 51 años. “Yo nunca di positivo, y a nadie le he dicho eso, pero ahora que estoy retirado, siento que está bien”.

“No es correcto, pero lo que estoy diciendo es que es un ciclo vicioso en el que quedas atrapado. Estas en un gimnasio, estas en un campamento. Obviamente, fui parte de los shows más grandes de mi tiempo”.

“Así que cuando tu campamento lo está haciendo, y estás alrededor del gimnasio, tus sparrings lo están haciendo, te sientes obligada- ‘oh Dios, lo tengo que hacer’-te tienes que mantener al nivel del resto. Es un juego mental. Y una vez que lo haces, es difícil salir porque es adictivo. Es lo que la gente no sabe”.

No quiso identificar a los peleadores que estaban tomando esas sustancias prohibidas.

“No voy a decir en qué peleas las usé, porque luego van a poder ver las carteleras en las que estaba, en qué campamento estuve, y con quién estaba entrenando… nunca quemaría a nadie”.

Su carrera en el boxeo tuvo derrotas ante la luego campeona de UFC, Holly Holm, en 2005, la campeona actual de peso pluma Jelena Mrdjenovich en 2006 y la actual campeona de peso welter Cecilia Braekhus en 2013, así como una victoria sobre Christy Martin en 2012.

Describió su uso de drogas como “esporádica. Escogía en qué peleas eran necesarias. Algunas peleas perdí y otras gané”.

El castigo que ha recibido Canelo en Twitter después de su positivo, fue algo que según ella, la motivó a hablar del deporte.

“He querido decir tanto, por tanto tiempo. Tenía vergüenza, así que estuve atrapada y no podía. Hasta ahora, hasta hoy”, dijo St. John. Da tanto alivio decir “aquí está”.

“Obviamente que no es todo peleador, pero habían mucho. Vi tanto en mi carrera que no me importa decirlo ahora porque es un problema serio que nuestro deporte necesita resolver”.