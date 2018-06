México tiene mucha comida y un chef en la Copa del Mundo

Un grupo de guerra viaja con el estómago. Aparentemente, lo mismo hacen los equipos de futbol ya que el equipo nacional de México trajo dos toneladas de comida a Rusia.

“Trajimos mucha comida y trajimos a un chef para que nos haga todo tipo de comida que los jugadores quieran”, dijo la nutricionista Beatriz Boullosa a The Associated Press. “Los jugadores piden sus quesadillas y sus tacos y eso los ayuda psicológicamente, porque hace sentir más cerca a casa”.

“También trajimos latas de frijoles y maíz”, expresó.

Boullosa ha trabajado con los equipos nacionales mexicanos desde 2010 y fue parte del equipo que ganó el campeonato mundial Sub-17 en 2011, así como en los Juegos Olímpicos de 2012. Pero el mánager Miguel Herrera no la llevó a Brasil para la Copa del Mundo 2014.

Cuando Juan Carlos Osorio reemplazó a Herrera en 2015, trajo a Boullosa de nuevo para que trabajara el equipo y los jugadores han comido bien desde ese entonces.

“Cada jugador tiene sus necesidades especiales, pero no están basadas en su posición, pero también en su físico y su en su forma de entrenar y en los juegos”, dijo Boullosa a The Associated Press. “No es lo mismo para alguien que juega 90 minutos que para alguien que está en la banca. Tomamos todas las variables posibles en cuenta para asegurarnos que cada jugador obtenga lo que necesita”.

La nutricionista es también responsable por monitorear todos los suplementos que los jugadores toman para estar seguros de no violar algún reglamento antidoping. Ella dice que todo supervisado por un laboratorio en Alemania antes de la Copa del Mundo.

Como otra medida de precaución, el equipo no toma ningún tipo de carne roja de México. Clembuterol, una sustancia prohibida, es utilizada por los rancheros como un método de crecimiento y que ha hecho que la Federación Mexicana sea culpada por tener carne contaminada en por lo menos cinco pruebas positivas en 2011.