Muchas posibilidades le esperan al ganador de Leo Santa Cruz vs. Abner Mares

Abner Mares está en busca de reivindicación este sábado en el Staples Center cuando enfrente al campeón de peso pluma Leo Santa Cruz en una pelea de revancha, aunque Mares ya ha aceptado la derrota tras la primera batalla.

“La gente me ve como una mala persona porque él es un buen tipo”, dijo Mares sobre su rival del Sur de California. “Cuando salgo y digo que voy a ganar, dicen que no tengo respeto, que soy presumido”.

Así que Mares (31-2-1, 15 KOs) no siente ninguna presión de decir lo que quiere cuando le hablan sobre sus planes en caso de desquitarse de la derrota que sufrió ante Santa Cruz por decisión mayoritaria en 2015.

“No voy a hacerlo esperar tres años como me lo hizo a mí”, dijo Mares. “En diciembre, podemos regresar al Staples Center… vamos a hacer una tercera pelea, vamos a hacer una trilogía”.

El tres veces campeón del mundo Santa Cruz (34-1-1, 19 KOs) también le interesa, pero prefiere vencer al cuatro veces excampeón del mundo otra vez y luego ir por bolsas más grandes, ya sea en una unificación ante el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Gary Russell Jr., o una trilogía ante Carl Frampton, de Irlanda del Norte, o subir a peso superpluma.

El campeón pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, Leo Santa Cruz, y el retador Abner Mares cumplieron con el pesaje de rigor de cara a la pelea del sábado en el Staples Center de Los Ángeles. "Para mí esto no es personal. Los dos somos los mejores, pero queremos ver quién es el mejor y quién es el número 1 y quién es el mejor en Los Ángeles", expresó Santa Cruz, quien pesó 125.4 libras. "La última vez dejé que las emociones me ganaran, pero ahora tengo más experiencia que hace tres años y soy un peleador más maduro, y voy a enseñar eso mañana", dijo Mares, quien registró las 125.8 libras del límite de las 126.

Un oficial del poderoso mánager Al Haymon le dijo a Los Angeles Times que Russell prefiere descansas largos entre peleas, pero que le gustaría enfrentar a Santa Cruz al inicio del invierno.

Mares quiuere poner en uso el talento que ha podido revivir bajo el entrenador Robert García. Mares ganó una pelea de preparaciónn en octubre, mientras Santa Cruz prefirió prolongar este compromiso después de dos duelos complicados ante Frampton.

“Mi error la primera vez fue que quería ir a destruirlo”, dijo Mares. “He aprendido mucho con mi entrenador y soy un mejor boxeador”.

“Han visto un Abner más concentrado- boxeando muy bien, siendo agresivo cuando tengo que serlo, pero soy un contragolpeador más inteligente. Mi entrenador trabajó con lo que tengo y trajo de regreso mi boxeo, el ser inteligente, el moverme adentro y afuera. Lo perfeccionó”.

La narrativa de que la relación smbólica entre el energético García y su estudiante Mares es algo que Santa Cruz no ha comprando.

“Todo mundo piensa lo que quiere. Mares ha mejorado. Robert García es un gran entrenador”, dijo Santa Cruz, peleador que es entrenado por su papá José, quien supervisó el entrenamiento con una placa de metal en su espalda, después de una batalla exitosa con el cáncer.

“Mi papá es una persona muy inteligente. Conoce mi estilo, el estilo que tengo para pelear, para boxear y moverme. Lo que traiga mi rival, tengo la respuesta. He comenzado a usar mi jab y mi distancia, y creo que gané de forma convincente [el primer compromiso]”, dijo Santa Cruz.

Santa Cruz dice que ha encontrado mucha fuerza de la fortaleza de su papá mientras pelea con su enfermedad.

“Estoy haciendo esto por mi papá”, dijo Santa Cruz. “Hay muchas veces en las que me deprimo pensando que no puedo hacer nada por él. Me gustaría curarlo para que no sienta ese dolor”.

“Pero cuando me veo bien, le doy inspiración. Y es lo que trato de hacer para levantarle el ánimo. Si gano, mi papá va a pelear más fuerte. Hago lo posible para hacerlo feliz”.