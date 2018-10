Boston Market se convierte en 'Los Angeles Market' para la Serie Mundial

Boston Market, una cadena de restaurantes fundada en la ciudad que porta el nombre y que usualmente tiene las letras en rojo, blanco y negro, ahora se ha convertido en azul para esta Serie Mundial, al menos en Los Ángeles.

Diez de los restaurantes Boston Market en el área han colgado mantas con las palabras “Los Angeles”, cubriendo la palabra “Boston” en el nombre del restaurante, una idea que surgió de los managers locales emocionados con la Serie Mundial, dijo Tim Hartmann, el vicepresidente de mercadeo del restaurante.

Aunque los Dodgers están abajo 2-0 en la serie ante los Medias Rojas de Boston, Charles Thomas, un mánager en Boston Market de Burbank, dijo que la gente aún está alentando a los chicos de azul.

“Tenemos el espíritu”, dijo Thomas, quien llegó al trabajo el miércoles por la mañana para ver a sus compañeros colgar los banderines. “Le vamos a los Dodgers”.

