LAFC-Galaxy dejó arrestos, expulsados y asientos vandalizados

Seis aficionados fueron arrestados y 14 expulsados de Banc of California Stadium durante el partido del jueves pasado entre el Galaxy y Los Angeles Football Club.

LAFC informó que duplicó la seguridad en su estadio para este partido, el segundo que tiene el equipo de expansión ante su rival de la misma ciudad y el primero en su nueva casa en Exposition Park. A pesar de todo, hubo pleitos entre aficionados cerca de dos horas antes de la patada inicial. En un video se ve un grupo de hombres vestidos de negro y rojo del LAFC atacando a dos personas con camisetas blancas del Galaxy.

Los aficionados de ambos equipos también tuvieron sus enfrentamientos adentro del estadio, mientras que agentes de LAPD y la Patrulla de Caminos de California evitaron varios pleitos mientras los aficionados se retiraban del partido. Además, 78 asientos en la sección reservada a los aficionados del Galaxy fueron dañados o quebrados, según declaró el LAFC.

El presidente del equipo Tom Penn y Josef Zacher, presidente de los 3252, la unión de todos los grupos de apoyo del LAFC, enviaron un comunicado en el que reprobaban ese comportamiento.

“LAFC y 3252 no tolerarán actos ilegales de ningún tipo en nuestro club o con los integrantes de los grupos de apoyo del equipo contrario en Banc of California Stadium, incluyendo la destrucción organizada de propiedad”, expresó.

El comunicado dijo que todos los que participaron en este “comportamiento ilegal” serán expulsados del estadio y sus boletos de temporada serán revocados.

Cuando el partido inaugural del LAFC en abril pasado fue arruinado por un cántico homofóbico, el club y sus seguidores se unieron para identificar y expulsar a aficionados que utilizaran esa palabra.

“Estábamos pidiendo a nuestros miembros del club que todos sean responsables”, indicó Penn.

Un vocero de Major League Soccer dijo el viernes que la liga estaba al tanto de la violencia del jueves y que observaron algunos videos y discutieron el tema con ambos equipos. Los aficionados de ambos conjuntos también chocaron cuando se disputó el primer partido en marzo pasado en el StubHub Center de Carson, pero el Galaxy dijo que es política del club no revelar información sobre arrestos o expulsiones.

Allen J. Schaben / Los Angeles Times Allen J. Schaben / Los Angeles Times

Las peleas y el vandalismo del jueves empañaron un partido dramático de futbol en un estadio lleno que vio cómo el Galaxy se recuperó de un 2-0 en desventaja y al final empató 2-2 en los últimos ocho minutos. Muchos aficionados se fueron del estadio sin saber sobre los arrestos o las expulsiones.

“Mi experiencia fue positiva”, dijo Aaron Levinson, un aficionado por mucho tiempo del Galaxy, quien presenció el duelo desde el Founders Club con una camiseta del Galaxy.

“La gente me saludaba. Un aficionados del LAFC me extendió la mano y me agradeció por venir”.

El viernes, Penn pidió enfocarse en el partido.

“No quiero que un puño de locos y criminales dañen la realidad de que esta fue una experiencia deportiva increíble”, expresó.