Se estancan las negociaciones del Golovkin-Álvarez en septiembre

Gennady Golovkin aceptó una bolsa de 40% cuando peleó ante Canelo Álvarez en septiembre pasado. Pero ahora ya no aceptará eso, especialmente cuando Álvarez ha entregado dos pruebas de positivo, lo que provocó que se suspendiera la contienda en mayo.

Golovkin está en busca de una bolsa más pareja para el duelo de septiembre, un movimiento que Eric Gómez llamó “indignante” el viernes pasado. Por su parte, más adelante en el día, el promotor Tom Loeffler dijo que la petición de Gómez era inapropiada.

“La única razón por la cual la pelea del 5 de mayo no sucedió es porque Canelo se negó a hacer dos exámenes”, dijo Loeffler, quien luego enfrentó a Vanes Martirosyan y puso en riesgo el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo en posesión de Golovkin.

“Hay varias cosas que Gennady está viendo y eso lo convence de que merece una mejor parte. Él es el campeón. No está pidiendo más. Quiere que sea equitativo. Es el trabajo mío y el de Eric el ver si podemos llegar a un acuerdo”.

El invicto de peso mediano Golovkin (38-0-1, 34 KOs) criticó mucho a Álvarez (49-1-2, 34 KOs) después que entregó dos pruebas positivas de la sustancia prohibida clenbuterol, el cual agrega aguante y durabilidad en los humanos.

En lugar de obtener una revancha que le hubiera otorgado $20 millones a la bolsa de Golovkin, el kazajo tuvo que conformarse con un nocaut en dos asaltos a Martirosyan, en una pelea en el que ganó $1 millón en el StubHub Center el 5 de mayo. Álvarez está suspendido por la Comisión Atlética de Nevada el 17 de agosto y quiere pelear el 15 de septiembre.

Gómez dijo que ya ha hablado con promotores de la Organización Mundial de Boxeo para ver la posibilidad de enfrentar al campeón Billy Joe Saunders y el el excampeón Daniel Jacobs, de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Entiendo la posición del Canelo. Está tratando de pelear ante un peleador mucho más fácil que GGG [Golovkin] en septiembre, y es por eso que no quiere un contrato justo con GGG”, dijo Loeffler.

El no enfrentar a Golovkin es un movimiento muy arriesgado para Álvarez, quien ya ha sido manchado por los resultados positivos y ya le han dado por lo menos una –sino dos- decisiones con trato preferencial en Nevada.

Loeffler dijo que el campeón Miguel Cotto recibió un 55% de la bolsa cuando enfrentó a Canelo en 2015. Loeffler dijo: “No estamos pidiendo algo más de lo que se merece un campeón”.

“Es claro que Canelo esperó un momento en el cual creía que podía vencer a Gennady. Y no lo pudo vencer. Si Canelo tenía confianza en la pelea, no hubiera tenido problemas negociando un acuerdo más justo”, expresó.

Loeffler dijo que espera hablar con Gómez este viernes pues Golovkin le pidió que revisara los términos a su promotor.

“Gennady estaba 100% enfocado en el 5 de mayo. Ahora que el tiempo ha pasado… Gennady claramente quiere una parte mejor del contrato, y ahora vamos a hablar con Eric para ver si podemos salvar la pelea”, dijo Loeffler. “No hay duda de que es la pelea más grande para la carrera de ambos y Canelo ganó más dinero que cuando enfrentó a GGG que cuando peleó con otros”.

Gómez dijo que Golovkin le “tenía miedo” a Álvarez.

“Nadie puede sugerir que GGG tiene miedo de pelearle a alguien… la única razón por la cual estamos hablando de esto es porque Canelo no pasó dos pruebas”, explicó. “Si no pudiera, sería el evento más grande en el boxeo. Esa situación creó la suspensión de la pelea y ahora Gennady quiere términos más justos- el ser compensado justamente- es la pelea más grande en el boxeo. Tuvimos las terceras ganancias más grandes en el boxeo ($27 millones) y no fue solamente por el Canelo”.