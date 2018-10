Dodgers quieren a Dave Roberts, pero ¿qué tal a Clayton Kershaw, Manny Machado y Hyun-Jin Ryu?

Por segundo consecutivo, los Dodgers vieron a otro equipo celebrar la Serie Mundial en su propia casa. Este octubre marcará la temporada 30 consecutiva sin un campeonato para Los Ángeles. Aunque es difícil digerir la última decepción del domingo, el club está enfocado en prevenir que la sequía se alargue a 31.

La mayoría del equipo principal de los Dodgers se mantiene- incluyendo jóvenes y veteranos- con contratos para 2019. Ha sido un equipo exitoso. Los Dodgers han ganado seis títulos divisionales al hilo. Han avanzado tres años consecutivos a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Han ganado la Liga Nacional en dos años consecutivos.

Pero el equipo podría cambiar esta postemporada. Antes de buscar el primer campeonato de la franquicia desde 1988, la administración tiene que resolver algunas preguntas sobre el grupo, comenzando con su mánager y siguiendo con su as.

Dave Roberts

El manager enfrentó preguntas sobre su futuro tras la derrota del domingo, pero todo parece indicar que regresará para la temporada 2019. Tras la derrota el domingo, Andrew Friedman, el presidente de operaciones de béisbol, dijo que sus intenciones eran de darle una extensión de contrato de largo plazo a Roberts. El contrato actual de Roberts incluye una opción del equipo de $1.1 millones para la próxima temporada, la cual aún no ha sido ejercida por los Dodgers.

Roberts fue criticado duramente por su trabajo en la Serie Mundial, especialmente por sus decisiones en el Juego 4, lo que los dejó fuera del campeonato. Pero el decir que sus tres años han sido un fracaso, sería una equivocación. No ha existido un mánager que haya llevado a los Dodgers a tres Series de Campeonato de la Liga Nacional de forma consecutiva. Se lleva bien con los jugadores en el vestuario, ha tratado bien a sus personajes, y trabaja bien con la administración. Es conocido como uno de los mejores en su trabajo.

“Creo que hemos estado haciendo muchas cosas bien”, dijo Roberts. “Dije hace tres años que este era un trabajo de ensueño para mí, él hacer que estos hombres crezcan, que sean mejores hombres, mejores compañeros, mentores, ejemplos a seguir en la comunidad, eso es una victoria. Es una victoria grande. Obviamente que entiendo que ultimadamente mi trabajo es llevarnos a un campeonato y no hemos logrado eso todavía. Pero como dije, viendo todo el trabajo, estoy orgulloso de lo que hemos logrado”.

Clayton Kershaw

Hay una posibilidad, aunque chica, de que Kershaw estuvo en su último juego como Dodger el domingo. Kershaw aún tiene dos años en su contrato y podría salir de él para convertirse en agente libre por primera vez.

Kershaw reveló en la conferencia de prensa del domingo que tiene tres días después de la serie para tomar una decisión. Anteriormente, había dicho que tendría una ventana de 10 días. Eso indica que Kershaw informará a los Dodgers esta semana sobre si deja pasar los $70.2 millones que le quedan en su pacto. El salir de su contrato no significa que la carrera de Kershaw como Dodger ha terminado, pues los dos lados podrían acordar un contrato más largo.

“No he tomado una decisión todavía”, dijo Kershaw. “Tenemos tres días para hablar entre nosotros y los Dodgers, para ver qué pasa. Y vamos a verlo”.

Las lesiones han golpeado a Kershaw, de 30 años, quien ya no está en el punto más alto de su carrera. El zurdo ya no puede vencer a los bateadores con su velocidad. Ahora depende de su precisión para acertar ante su cada vez más corto margen de error. Aun así, Kershaw fue uno de los mejores inicialistas en el béisbol en esta temporada. Su 2.73 de carreras limpias aceptadas fue el mejor desde 2010 pero fue octavo entre inicialistas que registraron por lo menos 150 innings.

Las decepciones de Kershaw en los playoffs son imposibles de ignorar. Tiene un promedio de carreras limpias admitidas de 4.32 en 152 innings de playoffs- pero se ha mantenido como un pitcher de elite, provee un valor indescriptible en el vestuario y ha servido como el rostro de la franquicia por una década. Ha estado en siete Juegos de Estrellas. Ha ganado tres Cy Youngs. Ha sido seleccionado como el más valioso. Solamente un título lo ha evadido. Será difícil verlo ir a otro equipo.

Manny Machado

Si Kershaw y Roberts no regresaran, sería una sorpresa, pero no podríamos decir lo mismo de Machado. Eso se entendía desde que Machado fue adquirido de los Orioles de Baltimore por cinco prospectos durante el Juego de Estrellas. Fue traído para reemplazar a Corey Seager como paracorto y darle fuerza a una alineación de bateo para el resto de la temporada.

Seager regresará la próxima temporada y un movimiento de Machado a tercera base, donde ha jugado y se ha destacado durante su carrera, en lugar de Justin Turner no es una opción. Todo indica que Machado, de 26 años, fue un renta de tres meses antes de firmar un mega contrato en alguna otra parte.

Machado ayudó a los Dodgers a obtener el banderín, pero su tiempo en Los Ángeles fue una combinación de cosas. Fue un arma que los Dodgers necesitaban ante lanzadores zurdos, que mejoró la defensiva como paracorto y fue uno de los dos jugadores que bateaban todos los días. Pero no produjo al nivel que lo hizo en la primera parte de temporada en Baltimore y atrajo atención negativa por su comportamiento en el campo durante los playoffs.

“Obviamente, ha sido un buen viaje”, dijo Machado el domingo por la noche. “Ellos me han recibido con las manos abiertas. Los muchachos han sido buenos conmigo. La administración, el equipo no pudo ser mejor… no sé si regresaré porque no depende mí. Es una decisión que no puedo hacer ahora. Solamente puedo recordar este momento, los dos meses tremendos que tuvimos aquí y ver qué sucede”.

Receptor

Un año después de que Austin Barnes reemplazó a Yasmani Grandal como el cátcher inicialista para la postemporada, Grandal se colocó en posición para reivindicarse antes de entrar a la agencia libre. Pero en su lugar, perdió su trabajo nuevamente y no la volvió a retomarla, a pesar de la mala producción de Barnes.