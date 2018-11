Dodgers ejercen opción de contrato de Dave Roberts 

Un día después de perder a su gerente general con los Gigantes de San Francisco, los Dodgers ejercieron la opción del contrato de Dave Roberts para la temporada 2019, según anunció el miércoles el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman.

Ambas partes coincidieron en la opción, la cual es de $1.1 millones, como una forma de continuar con las pláticas de un contrato a largo plazo.

“Nada ha cambiado. Nos mantenemos extremadamente optimistas”, dijo Friedman.

Los Ángeles tenían hasta el miércoles- 10 días después del final de la temporada, para ejercer la opción, el cual podría ser reemplazado por un nuevo acuerdo. Roberts está en busca de un acuerdo de cuatro años, comparable al contrato de $12 millones que A.J. Hinch recibió de los Astros de Houston en agosto. Como Roberts, Hinch está en su tercer año de su contrato y existe una opción del equipo para el 2019.

Existen dos espacios en el cuerpo de entrenadores. Friedman reveló que Danny Lehmann, el entrenador de comunicaciones y de planeación de juegos no regresará para el 2019. Este partirá con Chris Woodward y el entrenador de bateo Turner Ward como los dos miembros que dejarán el equipo de Roberts. Woodward se convirtió en el mánager de los Rangers de Texas el pasado fin de semana y Ward se fue a los Reds de Cincinnati por ese mismo puesto.

El martes, el gerente general, Farhan Zaidi aceptó una oferta de trabajo para convertirse en el presidente de operaciones de béisbol de los Gigantes. Veinticuatro horas después, Friedman dijo que aún no había contemplado quién reemplazaría a Zaidi, si es que el club decide reemplazarlo formalmente.

“Farham estaba luchando, deliberando el pasado fin de semana hasta ayer. Había otras cosas sucediendo y no he tenido tiempo suficiente para pensarlo. Ahora sí. Pero no estoy preocupado sobre el trabajo que viene para la gente que tenemos”.