Mikey García finalmente tendrá su pelea en L.A., su promotor llama a Canelo diva y arrogante

Un mundo de oportunidades le esperan a Mikey García en su tan esperado duelo por el título de peso ligero el sábado en el Staples Center.

Además del millón de dólares que tiene garantizado para su duelo ante el invicto Robert Easter Jr. (21-0, 14 KOs) en unificación del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, el nacido en Oxnard, García (38-0, 30 KOs) tiene el potencial para posicionarse como la próxima mejor atracción del deporte.

A sus 30 años, está buscando protagonizar su primera velada de Pago por Evento. Pretende subir 12 libras para enfrentar al campeón de peso welter invicto, Errol Spence Jr., quien presenciará el sábado la pelea.

Una victoria este sábado también lo acercaría a una unificación en 2019 por los cuatro cinturones de peso ligero ante el campeón Vasily Lomachenko, si es que este puede vencer al ganador del duelo entre Ray Beltrán-Bryan Pedraza del 25 de agosto.

“Esta es una noche muy importante para Mikey porque viene al Staples Center por primera vez”, dijo el promotor Richard Schaefer.

Schaefer, quien anteriormente manejó las peleas de Canelo Álvarez anteriormente cuando trabajaba para Golden Boy Promotions, cree que es hora para que García finalmente compita contra Álvarez por la audiencia latina, justo ahora que Canelo ha dado positivo a pruebas antidoping y tuvo que reprogramar su pelea en mayo pasado ante el campeón de peso mediano Gennady Golovkin.

“Canelo es un gran peleador, pero es un secreto a voces: muchos mexicanos y méxico americanos creen que Canelo se ha convertido en un poco arrogante, que su personalidad es de una diva”, dijo Schaefer.

“A mí me gusta Canelo, eso es un hecho, y si ves a la gente mexicana- son humildes, gente que trabaja mucho. Mira el perfil de Mikey, él es muy humilde y su familia es muy importante para él, habla bien español y es muy accesible… tiene la oportunidad de convertirse en el rostro de los peleadores latinos”, agregó Schaefer.

Esa campaña de García inicia este sábado en el Staples Center, donde finalmente tendrá un evento principal en los últimos siete años.

Parte de la ausencia en los grandes escenarios tiene que ver con la pausa de 30 meses que García tuvo que hacer en su carrera por causa de una disputa legal con su entonces promotor Bob Arum, de Top Rank, además de que su poderoso mánager Al Haymon y Showtime le programaron cuatro peleas en Brooklyn, Las Vegas, Brooklyn y San Antonio.

“¿Por qué ha estado peleando en Brooklyn?”; dijo el ex executivo de Top Rank, Carlo Moretti. “Algunas veces se trata de disponibilidad y logística, pero uno pensaría que debieron de traerlo a casa antes de todo”.

Luego Schaefer respondió: “Los peleadores deberían establecer una afición, pero el Staples Center es el edificio más ocupado en los Estados Unidos. Mikey está ahora en su pelea más grande y peligrosa de su carrera- una unificación de cinturones, espero que sea la primera de muchas contiendas aquí. Estoy de acuerdo en que Mikey debe de pelear en Los Ángeles por lo menos una vez al año”.

Se espera una afición de 10,000 en el Staples Center – una cifra más grande que lo que produjo el duelo en junio por la corona de peso pluma entre Leo Santa Cruz y Abnes Mares, según Schaefer.

BOXEO

Evento principal: Mikey Garcia (38-0, 30 KOs) vs. Robert Easter Jr. (21-0, 14 KOs), por la corona de peso ligero del CMB de García y la corona de peso ligero de la FIB de Easter.

Dónde: Staples Center

Televisión: Showtime

Cuándo: Sábado; primera pelea inicia a las 3:25 p.m., transmisión por TV inicia a las 7 p.m.

Boletos: $50-$500

Cartelera: Luis Ortiz (28-1, 24 KOs) vs. Razvan Conaju (16-3, 9 KOs), en peso pesado; José Román (24-2-1, 16 KOs) vs. Mario Barrios (21-0, 13 KOs) en peso superligero; Karlos Balderas (5-0, 4 KOs) vs. Giovanni Caro (27-23-4, 21 KOs), peso ligero.