Los ‘papelitos de ayuda’ son parte de una tradición… solo hay que preguntarle a Orel Hershiser

En un año en el que todo se veía improbable, lo imposible acababa de pasar. El maniatado Kirk Gibson le había pegado a un jonrón que ganó el Juego 1 de la Serie Mundial de 1988, mientras que el lanzador de los Dodgers en el Juego 2 quedó tan atrapado en el delirio que se fue del Dodger Stadium sin algo importante.

“El jonrón de Gibby fue tan emocionante que se me olvidó llevarme la grabación del partido a casa”, dijo Orel Hershiser. “Entonces no pude hacer el scouting y memorizarlo durante esa noche”.

Hershiser llegó temprano al estadio en la mañana siguiente, vio el video y tomó notas. Estaba desesperado por memorizar sus notas rápidamente, además que estaba determinado en no cometer errores en la Serie Mundial. Debido a eso, escribió un reporte en un pedazo de papel, lo guardó en su bolsillo y alertó a los umpires.

“Recuerdo haberles dicho ‘cuando meta mi mano en mi bolsillo, esto es lo que estoy agarrando’”, recordó Hershiser. “Y les mostré mi papel… no era una lima de esmeril para las uñas o algo parecido a lo que otra gente ha sido pillado”.

Hershiser habló el domingo, una noche después de que el umpire Joe West expulsó al lanzador de los Phillies de Filadelfia por hacer algo que Hershiser había hecho hace 30 años. West dijo que tenía que hacer cumplir la regla de banear lanzadores que tienen objetos desconocidos en la lomita y dijo que la liga tendría que decidir si el pedazo de papel representaba una “sustancia desconocida”.

El pitcher de los Dodgers, Ross Stripling dijo que nunca ha usado ese tipo de ayuda en la lomita.

“Creo que siempre he asumido que simplemente no se podía”, dijo el lanzador, “o asumí que me vería como un idiota si lo sacaba en la lomita y lo veía por 30 segundos”.

La preocupación, dijo Stripling, también recae en que ese papel podría contener o esconder una sustancia ajena desconocida que pudiera alterar el comportamiento de la bola. Él dijo que los Dodgers tienen todo tipo de reporte de scouting disponible en el dugout de lanzadores.

“Solo lo veo antes de salir al terreno, y creo en la educación que obtuve en el colegio para poder recordar algo por 15 minutos”, dijo.

Los jardineros de los Dodgers comúnmente usan ese tipo de papel para moverse de manera apropiada para cada bateador, según Hershiser. Además que con la liga tan preocupada para acelerar el juego, si el pitcher se toma su tiempo para ver el documento, equivaldría a una visita a la lomita de un cátcher o un coach.

El mánager de los Phillies, Gabe Kapler, le dijo a los reporteros el domingo que la liga había aprobado el uso de dichos papeles.

Hershiser incluso lanzó una sugerencia para un nuevo tipo de guante de pitchers, uno con un bolsillito para un papelito.

“Podrías estar viéndo ahí a la bola”, dijo, “y podrías estar leyendo tu reporte de scouting”.