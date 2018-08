El silencio de los Astros es perturbador en el caso de Roberto Osuna

Roberto Osuna arribó al clubhouse de visitantes en el Dodger Stadium el domingo.

“Lo sentimos pero no podemos decir nada porque no realmente no sabemos nada”, dijo Brad Peacock.

A Osuna se le dio 75 juegos de suspensión por violar la norma de la MLB de violencia doméstica. Un castigo impuesto después de ser arrestado por pretendidamente agredir a su novia.

Pero el silencio prevaleció en el vestidor de los comúnmente conversadores Astros de Houston.

“No, lo siento, no quiero hablar de eso”, dijo George Springer.

Cuando los Astros y Dodgers se enfrentaron por primera vez el viernes de la semana pasada desde la Serie Mundial del 2017, los angelinos tomaron la ventaja incluso antes del primer lanzamiento.

Los Astros canjearon por Osuna, mientras que los Dodgers no lo tocaron.

Los Astros adquirieron al relevista tóxico proveniente de los Blue Jays de Toronto mientras que los Dodgers, que están en modo de desesperación por relevistas, ni se acercaron a él.

Solo unos meses después de que los miembros de la organización de los Astros fueron premiados con los anillos de campeones, parece que perdieron el compás de la moral. El anillo de los Dodgers no es tan grande, pero su juzgar es más brillante.

“Entiendo que le quieran dar a alguien una segunda oportunidad, pero ¿por violencia doméstica?”, dijo el relevista de los Dodgers, Kenley Jansen. “Nunca hemos experimentado eso aquí, y esperamos que nunca, nunca pase aquí”.

Muchos de los jugadores de los Astros parecen estar en acuerdo con Jansen, pero su administración obviamente no.

¿Lo positivo de Osuna? Tiene 23 años de edad, lanza 95 mph, y fue el jugador más joven en alcanzar 100 salvadas.

¿Lo negativo? El 8 de mayo en Toronto, él fue arrestado y acusado de agredir a su novia. Aunque los detalles no fueron presentados públicamente, hubo suficiente evidencia para la MLB para que Osuna recibiera la segunda suspensión más larga desde que la póliza de violencia doméstica fuera implementada tres años atrás. Las alegaciones están aún activas en la corte, pero Osuna no apeló la suspensión.

Al tiempo que la fecha límite de negociación de canjeo se acercaba, estaba claro que no volvería a lanzar en Toronto nuevamente, los Blue Jays solo esperaban arrojarlo en algún lado.

Los Astros fueron los increíbles recipientes a pesar de que el equipo estaba situado en la segunda posición de la Liga Americana en el bullpen ERA y la organización había declarado previamente una póliza de no-tolerancia en casos de violencia doméstica. En la primavera, los Astros dejaron ir de las ligas menores a Banry Vásquez después de un video viral lo mostrara golpeando a la que es ahora su exnovia.

Al momento de que eso salió a la luz, dos líderes notables de los Astros tuitearon condenando la actitud del jugador.