Momentos que queremos ver en el nuevo Juego de Estrellas de la NBA

La primera falla del Juego de Estrellas 2018, ocurrió mucho antes de que los jugadores tomen la duela para 48 minutos de disparos largos, clavadas acrobáticas y defensa simulada.

El domingo en el Staples Center, la NBA estrenará un nuevo formato. Se estarán enfrentando dos escuadras que fueron elegidas por los dos jugadores que recibieron más votos de cada conferencia, Stephen Curry de Golden State y LeBron James de Cleveland.

Es un cambio divertido para un juego que ha sido criticado por ser una exhibición bastante exagerada. Los jugadores se olvidan a jugar a la defensiva para enfocarse en brindar espectaculares jugadas manufacturadas.

Sin embargo, la NBA y los jugadores fallaron al no televisar el draft. En vez lo celebraron a puerta cerrada debido a una combinación de razones. No querían dejar en ridículo a los jugadores que fueron seleccionados al último y no querían poner a Curry y James en una situación incómoda a la hora de elegir a alguien sobre uno de sus compañeros.

Si se hubiera hecho público el draft, el fin de semana del Juego de las Estrellas hubiera tenido otro evento emocionante. Sin embargo, lo hicieron a puerta cerrada.

Aun así, el cambio en formato crea la posibilidad de que puedan darse otros momentos memorables.

Estos son cuatro momentos que queremos ver, y uno que queremos ver pensando en el futuro localmente.

1.mDurant vs los Warriors

Una de las razones de por la que se olvidó el viejo formato de Este vs Oeste, se debió a situaciones justo como esta. Estará Kevin Durant en un lado y Curry, Draymond Green y Klay Thompson en el otro.

Es como si fuera el 2016, cuando el Thunder de Durant perdió ante los Warriors en las finales de la Conferencia del Oeste. Luego se desató una cadena de acontecimientos que resultó en Durant uniéndose al mejor equipo de la NBA.

El domingo esperamos que Durant y Curry intercambien bombazos desde la línea de tres y que Green, uno de los mejores defensores de la NBA, trate de apagar a su ahora compañero de equipo.

2. Una combinación que apetece

Una de las mejores cosas de la NBA en la actualidad es la variedad de estilos entre las estrellas del juego. En el equipo de Curry, dos de los jugadores más vibrantes, extravagantes y poco convencionales de la NBA, James Harden and Giannis Antetokounmpo, tendrán la oportunidad de jugar juntos.

Harden usa el mejor juego de pies de la NBA para crear espacio y Antetokounmpo ostenta la mejor combinación de habilidad, tamaño, fuerza y potencial de la liga.

En el viejo formato hubieran sido rivales, pero el domingo unirán fuerzas.

3. Torres gemelas

Hubo un tiempo donde algunos expertos, aquellos de la vieja escuela, lamentaban la escases de centros.

El domingo el equipo de Curry tendrá a dos de los jugadores jóvenes más emocionantes del momento: Karl-Anthony Towns de Minnesota y Joel Embiid de Filadelfia.

Ambos son tremendamente talentosos con habilidades que van más allá de las que tienen los centros tradicionales. Ojalá y puedan compartir la duela como compañeros.

4. Pelea entre candidatos al Jugador Más Valioso

La carrera por el premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2016-2017 fue entre Russell Westbrook y Harden.

Westbrook terminó quedándose con la distinción, y el domingo los dos jugadores angelinos batallarán una vez más.

Westbrook, parte del equipo de LeBron, y Harden, en el equipo de Curry, son los favoritos para llevarse el premio al Jugador Más Valioso del este Juego de Estrellas. Sin ningún jugador de los Lakers o los Clippers participando en el juego, de seguro ambos tendrán el apoyo del público local.

¿Futuros Lakers?

Uno de los temas más grandes de este Juego de Estrellas en Los Ángeles, debe de ser la falta de jugadores de los equipos locales.

Kobe Bryant está retirado y Blake Griffin y Chris Paul fueron traspasados, dejando a los Lakers y Clippers sin representantes.

Pero el domingo LeBron y Paul George- dos posibles agentes libres en la mira de los Lakers para la próxima campaña- jugarán por primera vez juntos en el Staples Center de Los Ángeles. Si los Lakers se salen con la suya durante el periodo de la agencia libre en el verano, no será la última vez que esto ocurra.