‘Yo sé que van a morir’: la historia de un padre de crianza que adopta niños con enfermedades terminales

Bzeek, un musulmán de origen libio tranquilo y devoto, residente en Asuza, sólo quiere que la niña sepa que no está sola en esta vida. “Sé que no puede oír, ni ver, pero siempre hablo con ella”, asegura. “Siempre la sostengo en brazos, juego con ella, la toco. Ella tiene sentimientos, tiene un alma. Ella es un ser humano”.

A mediados de los años 1990, los Bzeek decidieron cuidar específicamente a los niños con enfermedades terminales que tenían órdenes de no ser resucitados porque nadie más los adoptaría. Entre ellos hubo un pequeño con síndrome de intestino corto, que fue hospitalizado 167 veces en su vida de ocho años. Jamás podía comer alimentos sólidos, pero los Bzeek lo sentaban a la mesa para la cena, con su propio plato vacío y una cuchara, para que compartiera el momento con ellos como una familia.

También hubo una niña con la misma enfermedad cerebral que la actual hija de Bzeek, quien vivió ocho días desde que la llevaron a su hogar. Era tan delgada que, cuando falleció, un fabricante de muñecas hizo su traje para el funeral. Bzeek llevó el pequeño ataúd en sus manos, como una caja de zapatos. “La clave es que tienes que amarlos como si fueran tuyos”, remarcó Bzeek recientemente. “Sé que están enfermos. Sé que van a morir. Hago mi mejor esfuerzo como ser humano y dejo el resto a Dios”.

El único hijo biológico de Bzeek, Adam, nació en 1997, con enfermedad ósea frágil y enanismo. Era un niño tan frágil que cambiar su pañal o calcetines podía romper sus huesos.

Él jamás se sintió enojado por las discapacidades de su propio hijo. Lo amó siempre tal como era. “Así fue como Dios lo creó”, afirma.

Ahora, con 19 años, Adam pesa alrededor de 65 libras y tiene grandes ojos marrones y una sonrisa tímida. Cuando está en casa, se desplaza con un monopatín que su padre hizo para él con una tabla de planchar en miniatura, con el que pasa zumbando sobre el piso de madera.

Adam estudia ciencias de la computación en Citrus College, y lleva su silla de ruedas eléctrica a clase. Es el estudiante más pequeño, cuenta Bzeek, “pero es un luchador”. Él y su esposa jamás le escondieron a Adam lo muy enfermos que sus hermanos de crianza estaban, y siempre le dijeron que los pequeños iban a morir. En su hogar, la muerte se acepta como parte de la vida, una filosofía que hizo que las pequeñas cosas fueran más significativas. “Amo a mi hermana”, dice el tímido adolescente, acerca de la pequeñita. “Nadie debería atravesar tanto dolor”.

Cerca del año 2000, Dawn Bzeek, quien siempre había sido una muy activa defensora de los cuidados de crianza, cayó enferma. Comenzó a sufrir de convulsiones que la debilitaban por días. Apenas podía salir de la casa, porque no quería colapsar en público. Las frustraciones de su enfermedad la exasperaban. El matrimonio comenzó a sufrir, y ella y Bzeek se separaron en 2013. La mujer murió un año después.

Bzeek se ahoga al hablar de ella. Cuando se trataba de afrontar las dificultades de los niños enfermos, ella era siempre la más fuerte, afirma.

:::

En una fría mañana de noviembre, Bzeek llevó la silla de ruedas de la niña y el poste intravenoso con su fórmula de alimentación hasta el Hospital de Niños, en Sunset Boulevard. La pequeña iba cubierta con una suave manta rosa; y su cabeza recostada en una almohada que leía: ‘Papá es como una cinta adhesiva que mantiene nuestra casa unida’. Las temperaturas habían sido cambiantes esa semana y la niña estaba resfriada. Su cerebro no puede regular por completo su temperatura corporal, por lo cual una pierna estaba fría y la otra tibia.

En el elevador, su rostro resplandecía rojizo mientras tosía, con su garganta llena de flemas. La gente miraba hacia otro lado. Bzeek le frotó la mejilla juguetonamente y sostuvo su mano, moviéndola alegremente. ‘Ey, pequeñita’, le dijo al oído, para calmarla.

Para este hombre, el hospital se ha convertido en su segundo hogar. Cuando no está allí, a menudo está al teléfono con sus muchos doctores, las aseguradoras que se disputan el pago de los costos médicos, los abogados que la representan a la niña y los trabajadores sociales. Cada vez que salen de la casa juntos, él lleva una gruesa carpeta negra llena de sus registros médicos y páginas de medicamentos.

Sin embargo, Bzeek -quien debe tener licencia en el condado para cuidar a niños con salud frágil, y recibe $1,700 al mes por su cuidado- no puede tomar decisiones médicas para ella.

La Dra. Roberts entró a la sala médica y sonrió al ver los calcetines con volantes de la niña, al igual que su vestido color café con hojas otoñales. “Aquí está nuestra princesa”, dijo el médico. “Siempre con un vestido bonito”.

Roberts conoce a Bzeek hace años, y ha tratado a muchos de los pequeños a su cuidado. Para el momento en que esta pequeña tenía dos años, comentó la especialista, los médicos dijeron que ya no había más intervenciones posibles para mejorar su condición. “Nadie quiere rendirse”, afirmó “Pero ya habíamos probado todas las opciones”. La niña, que depende de los tubos de alimentación al menos 22 horas por día, ha vivido todos estos años gracias a Bzeek, expone Roberts. “Cuando ella no está enferma y está de buen humor, llora para que la tomen en brazos”, aseguró. “Ella no habla, pero se hace entender… Su vida no es un sufrimiento total. Tiene momentos de disfrute y alegría, y todo ello es gracias a Mohamed”.

Más allá de los viajes al hospital y los rezos del viernes en la mezquita -cuando una enfermera se queda con la niña- Bzeek rara vez deja la casa. Para evitar su asfixia, la pequeña duerme sentada. Bzeek lo hace en un segundo sofá, a su lado. Pero no duerme mucho.

:::

En un sábado a comienzos de diciembre pasado, Bzeek, Adam y la enfermera, Marilou Terry, decidieron organizar un almuerzo por los seis años de la niña. Invitaron a sus padres biológicos, pero ellos no aparecieron. Bzeek se agachó delante de ella -que llevaba un vestido largo, de color rojo y blanco, y calcetines combinados- y le tomó las manos, para hacerlas aplaudir. “¡Sí!”, dijo con alegría. “¡Cumples seis años! ¡Seis! ¡Seis!”.