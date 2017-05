Por qué un hombre acusado de matar a una madre y a su hija de 4 años, no enfrentará la pena de muerte

El hombre de Oklahoma acusado de dispararle y matar a una mujer de Long Beach y a su hija de 4 años, no enfrentará la pena de muerte si es condenado, dijeron el lunes los fiscales.

Brandon Colbert, de 23 años, quien compareció en la corte el lunes para una audiencia sobre si era competente mentalmente para ser juzgado, se desplomó después del procedimiento, de acuerdo a Greg Risling, portavoz de la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles. La audiencia se pospuso para el 30 de mayo.

Los fiscales dicen que Colbert, de Tulsa, Oklahoma., Se escondió detrás de un muro de concreto antes de apuntar con una escopeta a Carina Mancera, de 26 años, y Jennabel Anaya, de 4, cuando volvían a casa de compras, el 6 de agosto de 2016. Colbert es acusado de disparar y matar a la madre y a su hija, antes de disparar un tiro adicional contra el novio de Mancera, Luis Anaya.

Pero el último tiro falló y Anaya sobrevivió al ataque.

Los asesinatos desconcertaron a los investigadores de Long Beach durante meses. Pero a fines del año pasado, el ADN de una escopeta gastada encontrada en la escena del crimen fue comparado con el de Colbert, quien había sido arrestado por la policía de Los Ángeles en un caso de robo de coche no relacionado.

Los fiscales han negado repetidamente comentar sobre el motivo en los asesinatos, o decir si Colbert conocía a las víctimas.

En 2014, Colbert fue diagnosticado con trastorno de esquizofrenia, lo que significa que estaba presentando síntomas de la enfermedad, pero no para el período de seis meses necesario para un diagnóstico formal, según los registros médicos revisados ​​por The Times.

Colbert ha insistido en representarse a sí mismo en el juicio. Él tiene objeciones tanto de un abogado de defensa recomendado por su familia como de un abogado designado por el tribunal que asistió a sus audiencias previas al juicio.

Durante una serie de audiencias, Colbert ha aparecido confundido y nervioso en varios puntos en la sala del tribunal. Él ha hablado de teorías de la conspiración, insistiendo repetidamente que su detención es parte de un esquema más grande para involucrarlo en los asesinatos.

Durante una audiencia preliminar de marzo, Colbert insistió en que Mancera y su hija seguían vivas.

"No creo que estas personas estén realmente muertas porque dije que esto es como una película de Hollywood y yo no soy un actor y no quiero jugar este juego", dijo, de acuerdo a una transcripción de la corte.

El juicio de Colbert estaba programado para abrir este mes, pero el juez del Tribunal Superior Jesse Rodríguez le ordenó primero someterse a una audiencia de competencia psicológica.

Colbert nunca había estado en California y no conocía a nadie aquí, según su familia. El 3 de agosto se subió a un autobús Greyhound con dirección a California desde Tulsa y llegó a Los Ángeles al día siguiente, dijo la policía.

Mancera y su hija fueron asesinados dos días después.

