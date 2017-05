¿Por qué son rosadas las cajas de donuts? La respuesta parece venir del sur de California

Según la tradición de la empresa, un dueño camboyano de una tienda de donuts le preguntó a Westco cuatro décadas atrás si había cajas más baratas disponibles que no fueran las tradicionales blancas, de cartón fino. Por ello, Westco encontró sobras de cartón rosado y creó un contenedor de 9x9x4 pulgadas, con cuatro aletas en semicírculo para plegar y unir. Hasta la actualidad, la gente de la industria se refiere a estas cajas como las “9-9-4”. “Es perfecta para una docena de donuts”, afirmó Jim Parker, presidente y director ejecutivo de BakeMark.

Los experimentados fabricantes de donuts saben que no se puede escatimar en ingredientes. Cambiar harina de trigo regular por la más barata harina de patatas hace que las donuts se vuelvan pegajosas y se adhieran a los dientes. Una perfecta donut de jalea puede echarse a perder si se coloca en ella un relleno inferior, con almidón de maíz y poca fruta.

Lo que el comerciante no sabía en ese momento era que se estaba produciendo un cambio radical en el negocio de las donuts más al sur, en el condado de Orange.

Durante años, las donuts que Stan Berman vendió en su homónima tienda de Westwood estaban envasadas en una caja blanca, con un suave acabado. Pero cuando el proveedor de esas cajas murió, a comienzos de la década de 1980, Berman recurrió al mayor distribuidor local de la época, una compañía de Pico Rivera que funcionaba desde los años 1920, llamada Westco. “Ellos nos dieron cajas rosadas, pero yo no pensé nada al respecto”, afirma Berman, ahora de 87 años.

La mujer eligió cuidadosamente: una old fahioned, muchas glaseadas, algunas con grana y una rectangular, o maple bar, todas esmeradamente guardadas en ese recipiente familiar que tan a menudo se mezcla aquí con la vida cotidiana. “Soy como uno de los perros de Pavlov cuando veo una caja rosada”, afirmó Vilsack, de 29 años, en el exterior de Rose Donuts / Cafe. “Mi boca comienza a salivar porque sé lo que hay adentro”.

Cómo la caja rosada perduró tanto tiempo puede ser una cuestión mayor que sólo dólares y centavos. Los expertos sostienen que el color desata una conexión emocional con lo dulce, que hace de las donuts un producto aún más irresistible. “Es romántico, infantil y atrae”, señaló Kimberly Marte, quien enseña en el Art Center College of Design, en Pasadena, y ayudó a Tesla Motors a elegir sus matices. “Te hace desear consumir azúcar”.

El hombre no recuerda claramente si él o Ning Yen fueron quienes pidieron las cajas más baratas por primera vez. “Los fabricantes de donuts queríamos ahorrar dinero”, afirmó. “¿Para qué comprar las blancas, que eran más caras? Ahorramos unos cuantos centavos e hicimos mucho dinero”.

Mientras conduce por Phnom Penh, donde ha vivido mayormente desde 1992, Ngoy todavía se pellizca cuando ve tiendas de donuts en su tierra natal, y no puede dejar de sentirse responsable por ello. “Todo comenzó conmigo y una tienda, y ahora pasó a miles de personas”, afirmó.

Es posible, agregó, que Yen y Ngoy, quienes eran socios, hayan requerido el cambio juntos. Yen, quien está de viaje en Cambodia, no pudo ser localizado para comentar en este artículo. Su hijo, Peter Yen, concordó que es posible que su padre llamara por primera vez a Westco. El hombre recuerda que, en la década de 1980, su padre quería implementar cajas rojas para traer la muy necesaria buena fortuna a esa comunidad, traumatizada por la guerra. “Sé que él quería cajas de color rojo”, afirmó Peter Yen, de 32 años, gerente de ventas de Santa Ana Packaging, “pero siguieron enviándole rosadas”.

Lim no está segura de quién pidió por primera vez cajas más económicas a Westco. Pero después de consultarlo con sus familiares, entre ellos la exesposa de Ngoy, estima que podría haber sido Ning Yen, un protegido de Ngoy quien fue propietario de tiendas, de una compañía de distribución de donuts llamada B&H (que le vendió a BakeMark en 2005) y luego de la empresa de embalaje Santa Ana Packaging.

Lim es ahora dueña de Rose Donuts & Cafe. La tienda del condado de Orange usa cajas de color rosado desde que los padres de Lim la compraron, en 1984. Recientemente, la mujer reemplazó el más grande de sus contenedores (pensado para dos docenas de donuts) por una variedad de color marrón más cara, que no requiere de plegado. Lim pensó que nadie lo notaría, pero un cliente volvió más tarde y le dijo que a sus hijos no les había gustado. “Le preguntaron a su madre: ‘¿Dónde está la caja rosa?’”, narró Lim, quien pese a ello mantendrá el cambio.

Susan Lim tenía 12 años cuando sus padres, tres hermanos y una hermana huyeron de los jemeres rojos, en 1979, a los EE.UU. La familia fue recibida por Ngoy, tío de Lim, quien vivía en una casa de cinco habitaciones en La Habra. Cuando Lim llegó al hogar de su tío, fue la primera vez que vio un refrigerador. “Pensé que era una mansión”, dice la mujer, ahora de 49 años. “Estábamos tan felices sólo de ver comida en la mesa cada día y de no tener que preocuparnos más acerca de si vendrían a matarnos hoy o mañana”.

Len Bell, presidente de Evergreen Packaging en La Mirada, notó por primera vez la proliferación de cajas rosadas como gerente regional para Winchell’s, a comienzos de los años 1980. De vuelta en el sur después de unos años en Minnesota, Bell se sorprendió al ver el negocio supuestamente transformado de la noche a la mañana por los refugiados camboyanos, quienes habían demostrado ser aprendices veloces y hábiles empresarios. “Las cajas rosadas habían existido desde hace tiempo, no me malinterpreten”, afirmó. “Pero realmente se pusieron en boga a finales de los años 1970 y principios de los 1980, simplemente porque era menos caras de producir y comprar”.

Tao ha doblado cajas rosas toda su vida. Pero dedicar una carrera al agotador trabajo parecía ir en contra de todo lo que su madre había deseado al criar una familia en los EE.UU. El dilema es común entre los innumerables refugiados que son propietarios de estas tiendas: ¿deben dejar que sus hijos asuman el control de éstas, o deberían vender sus negocios?

Tao argumentó firmemente por lo primero y disfruta de la oportunidad. Incorporar una nueva caja -adornada con donuts aladas que vuelan sobre una escena de playa- no es una hazaña pequeña para una tienda con temor al cambio. Sin embargo, Tao insistió en tener un aspecto renovado, a pesar de las reservas de su madre. “A la gente parece gustarle la nueva caja”, afirmó Lee, de 53. “A mí no me importa tanto. La gente viene porque las donuts son buenas”. Sin embargo, agregó también: “Prefiero pagar la mitad por la vieja caja rosada”.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis