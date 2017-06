La complicada situación de los discapacitados para estacionarse en Los Ángeles

Asediada por una lucha física que le hace difícil moverse, Del Hunter-White se acercó hace un año al Departamento de Discapacidad para solicitar que pintaran de azul una acera y establecieran un espacio de estacionamiento para discapacitados en su vecindario, Venice.

Después de varias semanas y de llamadas diarias, la mujer, de 60 años de edad, quien trabajó en pequeños papeles de programas de TV y comerciales, logró que un empleado al otro lado de la línea reconociera que el programa de estacionameinto para discapacitados en los barrios residenciales estaba inactivo hace siete años.

La noticia fue desalentadora para Hunter-White, quien reconoció que en su vecindario, Abbott-Kinney, densamente poblado y en rápida evolución, puede ser muy difícil incluso para una persona completamente sana hallar un espacio de estacionamiento regular.

(Al Seib / Los Angeles Times) (Al Seib / Los Angeles Times)

“No quiero estar triste o melancólica, pero algunas veces lo estoy”, afirmó. “Todo es una lucha ahora… No quiero caminar con mis rodillas doloridas e ir a buscar lugares para estacionarme en cuatro o cinco cuadras”.

Aunque las empresas y nuevos departamentos están obligados a proporcionar una cierta cantidad de estacionamientos para discapacitados, funcionarios del Departamento de Transporte y del Departamento de Discapacidad señalaron que el programa que gestionaba los pedidos de los residentes se suspendió en 2010, a raíz de la recesión económica y los problemas presupuestarios.

Dos años más tarde, en 2012, cambios introducidos en las pautas estatales y federal complicaron aún más la creación de nuevos sitios de estacionamiento.

“Esas pautas, que se aplican a todas las ciudades, no solo a Los Ángeles, estipulan que simplemente pintar una acera de azul y colocar un letrero en una calle ya no es suficiente”, detalló Paul Backstrom, asesor de políticas del concejal Mike Bonin, en un email enviado a Hunter-White. “La ciudad debe proveer una rampa de acceso, una rampa de hormigón en el acceso y asegurar que la acera en la cuadra se encuentra en buenas condiciones (sin levantamientos o grietas)”.



Más anuncios, más problemas

En California hay en circulación 2.4 millones de anuncios de estacionamientos permanentes para discapacitados. En el condado de L.A., hasta el 31 de diciembre de 2016 había 785,438 letreros distribuidos, un aumento de la cifra registrada en 2011 (596,430). A pesar de este aumento, el número de sitios en las calles residenciales en ese periodo permanece sin cambios.

Del Hunter-White, quien reside en Venice desde comienzos de la década de 1990, recibe acondicionamiento terapéutico pilates de Rani Vechar (izq.), que la ayuda con su artritis (Al Seib / Los Angeles Times). Del Hunter-White, quien reside en Venice desde comienzos de la década de 1990, recibe acondicionamiento terapéutico pilates de Rani Vechar (izq.), que la ayuda con su artritis (Al Seib / Los Angeles Times).

El uso indebido de estos anuncios ha provocado la indignación entre los conductores del estado, donde los problemas de aparcamiento y conducción incitan dramas cotidianos.

Una auditoría reciente descubrió que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California no hace lo suficiente para verificar que los solicitantes de los espacios para discapacitados realmente los merezcan. La investigación también reveló que casi 26,000 titulares de estos anuncios aparecían listados como mayores de 100 años de edad, lo cual probablemente indicaba que el DMV no había cancelado las placas de personas fallecidas.

Además de las cuestiones que giran en torno a los anuncios en sí, también hay otro problema: cuando alguien con una placa legítima no puede hallar espacio de estacionamiento para discapacitados. “Las personas que no tienen discapacidades no comprenden ni aprecian el tiempo y la energía que necesita alguien con problemas de movilidad durante todo su día”, explicó Anastasia Bacigalupo, directora ejecutiva de Westside Center for Independent Living, una organización comunitaria que apoya a adultos discapacitados.

Estudiar los costos

En enero pasado, el Ayuntamiento de L.A. aprobó un programa de seis meses para estudiar cómo volver a poner en funcionamiento el aparcamiento con aceras azules. Ahora, los residentes pueden efectuar el pedido a través del Departamento de Transporte, y el Departamento de Discapacidad evaluará la validez de la solicitud.

Geoffrey Straniere, un coordinador sénior de proyectos del Departamento de Discapacidad, tiene la tarea de revisar las solicitudes de nuevos sitios de estacionamiento para discapacitados, en barrios residenciales. Los nuevos requisitos han hecho que la creación de nuevos espacios sea más compleja y costosa.

Los fines de semana, Del Hunter-White no usa su automóvil porque es demasiado difícil hallar un sitio para estacionar al regresar (Al Seib / Los Angeles Times). Los fines de semana, Del Hunter-White no usa su automóvil porque es demasiado difícil hallar un sitio para estacionar al regresar (Al Seib / Los Angeles Times).

“En el pasado sólo era pintar una acera; ahora literalmente se trata de demoler, verter hormigón, reformar y quitar líneas divisorias y vegetación para crear un nuevo espacio de aparcamiento”, precisó Straniere. “Allí es donde reside la dificultad; ahora ya no puedo usar pintura, debo aplicar un proceso cuyo costo es de $70,000 dólares”.

Straniere ayuda actualmente a armar un reporte que examinará temas como costos y logísticas, y que será presentado al Ayuntamiento durante el verano.

En los primeros cinco meses del año, el Departamento de Discapacidad recibió 382 pedidos de nuevos espacios para discapacitados, de los cuales 349 fueron considerados como válidos. La agencia se negó a proporcionar información sobre los sitios de los cuales provienen exactamente las solicitudes, clasificándolas en lugar de ello por distritos del Ayuntamiento.

La mayoría de los pedidos procedieron del sur y centro de Los Ángeles. Crystal Killian, una veterana de 29 años del Departamento de Transporte, afirmó que una combinación de bajos ingresos y alta densidad de población lleva a una mayor demanda de estacionamiento en ciertos barrios.

Muchos de quienes solicitan espacios para discapacitados son personas de la tercera edad, con ingresos fijos. “Los espacios en las calles están siempre ocupados”, afirmó Killian. “Por ello siempre tienes que ‘salir a la caza’ de un sitio”.

No obstante, la cifra exacta de cuántos de estos espacios pintados de azul existen en la actualidad es un misterio. La ciudad solía rastrear el número de las señales de tránsito y aceras, pero Killian explicó que dichos datos se perdieron a mediados de 1990 y la ciudad nunca volvió a crear otra base de información al respecto. El reporte que se presentará durante el verano abordará cuestiones tales como el costo de crear nuevas plazas de aparcamiento para discapacitados.