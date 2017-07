Para los refugiados que llegan al Sur de California, esta guía de bienvenida es el pase a una nueva vida

Cuando la familia de Mónica Curca llegó a Garden Grove refugiada de Rumania, a principios de la década de 1980, una de las mejores formas de ayuda que recibieron estaba escrita en un trozo de papel.

La hoja, entregada por un vecino, listaba los sitios importantes que debían conocer para poder empezar una nueva vida en el vecindario: la oficina de correo, la de la seguridad social, las congregaciones religiosas y las organizaciones comunitarias.

“Eran diferentes tipos de recursos y direcciones que uno desconocería si no los buscase en las Páginas Amarillas”, recordó Curca. “Pero nosotros no sabíamos qué eran las Páginas Amarillas. No hablábamos mucho inglés, y todo ese conocimiento local tan pormenorizado que uno tiene sólo por ser parte de una comunidad muchas veces se da por sentado. [Mis padres] sintieron que había sido uno de sus regalos más preciados”, recordó.

Más de 30 años después, ese trozo de papel inspiró a Curca, fundadora del grupo empresario social Activate Labs, para desarrollar un recurso similar para otros refugiados de la región.

Así, junto con Rashad al-Dabbagh -fundador y director ejecutivo del Consejo Cívico Árabe Estadounidense, con sede en Anaheim, quien desarrolló el mapa del distrito conocido como Little Arabia (Pequeña Arabia), un folleto de restaurantes árabes y de Medio Oriente, bares de cachimba y tiendas de Brookhurst Street- crearon la Guía de Bienvenida para Refugiados, un manual multiplataforma, con información local hiperdetallada escrita en árabe e inglés, especialmente para los refugiados del sur de California.

La agenda -que Curca describe como “una suerte de Lonely Planet” para sirios e iraquíes, en particular- llena una brecha de información para los nuevos acogidos en la zona.

Los 2,500 refugiados que se asientan en el sur de California cada año no reciben muchas instrucciones acerca de cómo reconstruir sus vidas, explicó Curca; sólo obtienen información fragmentada por parte de los trabajadores sociales que siguen sus casos, voluntarios o el gobierno.

“No hay información de nada”, aseguró.

Al reunirse con grupos de refugiados y miembros de la comunidad de condados como Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino, y también conversando con trabajadores sociales y organizaciones, Curca y Al-Dabbagh obtuvieron la información local para su manual.

Dividida en tres secciones, la guía enumera primero información sobre las preocupaciones más inmediatas que pueden tenerse al llegar a la región, tales como vivienda, asistencia de Cal Fresh para alimentos, apoyo inmigratorio, clases de inglés, oficinas de seguridad social y distritos escolares.

La segunda sección incluye mapas del área del Gran Los Ángeles, además de listados de medios de transporte, eventos y actividades de bajo costo, parques, museos y tiendas de comestibles que comercializan carne halal (faenada conforme la ley islámica).

La tercera sección, “comunidades resilientes”, aborda temas tabúes como el suicidio, el abuso de drogas y alcohol, la violencia doméstica y cómo buscar ayuda. También explica cómo iniciar un negocio o comprometerse a nivel cívico, así como qué esperar del choque cultural.

Oficialmente publicada en junio pasado, la guía tiene hasta el momento 200 copias, y más de la mitad de ellas se han distribuido en eventos como el Eid Festival, de Anaheim, o el Día Mundial del Refugiado, en Los Ángeles. Curca y Al-Dabbagh también están trabajando para que la guía esté disponible en línea y a través de una aplicación para móviles.

En el futuro, esperan que la guía esté traducida a otros idiomas, o escritas para otras zonas con gran cantidad de refugiados, tales como San Diego o Carolina del Norte. Curca, cuyo padre todavía recuerda aquel trozo de papel que recibió hace más de tres décadas, espera que su manual sea igual de útil para los refugiados de hoy. “Aquel fue un pequeño gesto, pero realmente significó mucho para mis padres”, aseguró.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis