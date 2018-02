A dos meses de vencer a Holm, Cyborg regresa al octágono para rescatar a UFC

Cris Cyborg soportó cinco desgastantes rounds para vencer a la excampeona de peso gallo de UFC Holly Holm el 30 de diciembre.

Pero cuando se necesitó desesperadamente que regresara pronto, no titubeó.

“Esta fue una gran oportunidad para seguir con el buen paso tras la victoria ante Holly y para meterme rápidamente al octágono una vez más para que la ‘Nacion Cyborg’ siga creciendo”, dijo la brasileña al Los Angeles Times vía un correo electrónico.

Hasta bromeó diciendo, ‘voy a tener que cargar con mi protector bucal en mi bolsa si sigo peleando a este ritmo el resto de 2018”.

La originaria de Curitiba (19-1) hará la segunda defensa de su título de peso pluma ante la rusa Yana Kunitskaya (10-3) en el combate estelar de UFC 222 en Las Vegas.

Kunitskaya, quien entra ampliamente desfavorecida, es la vigente campeona de peso gallo de la empresa Invicta. Cyborg contó que se dio cuenta que su rival pesó 156 libras la primera vez que subió a la báscula antes de su pelea más reciente en las 135 libras, “esto la hace una legitima peso pluma”.

“Quiero hacer este combate y darles a mis aficionados la actuación violenta que ya esperan de mi”, dijo Cyborg. “Los aficionados me han visto luchar, me han visto golpear. Tal vez verán mi jiujitsu brasileño. Quiero que sea el combate de la noche”.

UFC anunció la pelea el miércoles pasado tras la lesión de pierna que sufrió el campeón de peso pluma Max Holloway. El angelino Brian Ortega (13-0) reemplazará a Holloway y peleará ante Frankie Edgar en el combate coestelar.

“Cuando [UFC] me llamó diciendo que necesitaban un nuevo combate estelar, vimos esto como una oportunidad para mostrar que Cris Cyborg puede ayudar a la compañía y está dispuesta a dar la cara cuando UFC lo necesite”, expresó Cyborg. “Espero que esto me permita continuar estableciendo mi relación con la empresa y que esto me lleve a conseguir el tipo de promoción y exposición que he estado pidiendo”.

El combate contra Kunitskaya aplazará la contemplada super pelea entre Cyborg y su compatriota, la actual campeona de peso gallo de UFC Amanda Nunes. Aparentemente Nunes está en platicas para defender su cetro próximamente ante Raquel Pennignton.

“Le he dicho a mi manejador que estoy dispuesta a pelear con Nunes. Estoy dejando todo en sus manos para que negocie cuándo y dónde se dé el combtae”, manifestó Cyborg. “Si ella gana en Brasil y yo lo hago el 3 de marzo, creo que hace mucho sentido efectuarlo en la enorme función del 7 de Stipe Miocic-Daniel Cormier en Las Vegas”.

