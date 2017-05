Misterio resuelto: expertos descubrieron la identidad de la niña en el ataúd olvidado, hija de una prominente familia de San Francisco

Pero ese descendiente, Peter Cook, de 82 años, no conocía su árbol genealógico por parte paterna más de una generación. Algunos de los nombres mencionados por Phillips sonaban familiares, pero no había suficiente información para confirmar que Peter Cook tenía relación con Edith, quien hubiera sido su tía abuela.

Según Garden of Innocence, una organización que entierra a niños abandonados y no identificados, el ADN de la menor coincidió con el de un descendiente que reside ahora en San Rafael.

La comparación entre el ADN de Peter Cook y el de Edith mostró un 12,5% de coincidencia entre genomas únicos, que pueden ser idénticos sólo entre descendientes directos, señaló Green. El especialista y sus estudiantes se sintieron encantados con los resultados. “No es como en muchos proyectos científicos, donde no hay una perspectiva de respuesta binaria, como ‘Sí, es’ o ‘No, no lo es’”, remarcó. “La mayor parte de lo que hacemos tiene final abierto, y el progreso se da en fases tan pequeñas que ni siquiera sabes que lo estás logrando. Esto fue muy especial”.

¿Cómo era la familia de Edith?

Edith fue la primera hija y el segundo niño nacido en el seno de la familia Cook, que fue prominente en San Francisco en el siglo XIX y comienzos del XX.

La familia Scooffy, del lado materno de Edith, se encontró entre los primeros pioneros que llegaron a San Francisco durante la Fiebre del Oro, señaló Phillips, el geólogo aficionado que ayudó a rastrear la identidad de la pequeña.

El abuelo de Edith era Peter Scooffy, un comerciante de ostras que emigró a los EE.UU. desde Grecia, a través de Nueva Orleans. Allí, en 1845, se casó con Martha Bradley, cuyo linaje familiar se remonta a los primeros colonos de Virginia. La pareja se mudó a San Francisco, donde eventualmente nació la madre de Edith.

Por el lado paterno, el abuelo de la niña, Matthew Mark Cook provenía de Inglaterra, y su abuela de Nueva Escocia. La pareja tuvo siete hijos y se mudó a San Francisco después de la familia Scooffy. Entre sus hijos se encontraba el padre de Edith, Horatio Cook. Juntos, Matthew y Horatio fundaron el negocio familiar, M.M. Cook & Son, de correas y pieles de cuero. Después de que Matthew muriera, Horatio continuó con la compañía junto con sus hijos Milton y Clifford (hermanos de Edith), y renombró el negocio como H.N. Cook Belting.

La compañía permaneció así hasta la década de 1980, cuando se fusionó con Hoffmeyer Belting and Supply Co., en San Leandro. El nuevo negocio fue comprado por San Diego Rubber Co. Inc. en 1994, y renombrado como Hoffmeyer Company Inc.

Aunque Edith no estaba allí para verlo, la familia se convirtió en parte del ‘jet set’ de San Francisco a comienzos del siglo XX, señaló Phillips. La hermana menor de la pequeña, Ethel, quien nació luego del fallecimiento de Edith, se convirtió en una socialité de San Francisco.

En el libro “Inventing Elsa Maxwell: How an Irrepressible Nobody Conquered High Society, Hollywood, the Press, and the World”, acerca de una mujer de clase media que escaló a lo más alto de la escala social, el autor recuerda un recorte de noticias acerca de Ethel Cook y su matrimonio ‘secreto’ con un neoyorquino prominente.

Los recortes de noticias describían a Ethel Cook como “la campana reinante de San Francisco”, quien una vez “se hizo famosa por el Gran Duque Boris de Rusia, quien brindó con champaña de uno sus zapatos en un banquete y declaró que era la más hermosa mujer estadounidense que jamás había visto”.

En la actualidad, la familia sigue prosperando, según afirmó Peter Cook, quien tiene ocho hijos, 13 nietos y 10 bisnietos. Ya completamente informado acerca de las familias de su esposa y madre, la llamada que recibió el otoño pasado con del misterio de la niña enterrada en San Francisco sólo amplió su orgullo. “Traté de rastrear mi lado paterno, y llegué sólo hasta mi padre; eso era todo”, afirmó. “De pronto, llegaron ellos con información sobre divorcios, mi abuelo volvió a Francia en el USS Normandy… Creo que esto es fantástico. Jelmer [Eerkens] me ha hecho volver a principios de 1700. Realmente me hace sentir bien”.

¿Dónde fue hallada Edith?

El cuerpo de Edith Cook fue encontrado dentro de un ataúd de metal hermético, debajo de un garaje en el distrito de Richmond, en San Francisco, donde alguna vez estuvo ubicado el cementerio Odd Fellows.

La propietaria de la casa, Ericka Karner, afirmó que el ataúd fue descubierto por los trabajadores que remodelaban su hogar mientras ella y su familia se alojaban con parientes en Idaho.

Al menos dos veces en los últimos años, señaló Karner, ella y su esposo habían escuchado el inexplicable sonido de pasos de niños corriendo por la casa. La pareja tiene dos hijas, pero ellas estaban durmiendo o no estaban allí cuando los pasos se escuchaban, relató. Incluso después de que el cuerpo de Edith fue encontrado, desenterrado y trasladado, siguieron oyendo los escalofriantes pasos, aseguró Karner.

“Un par de contratistas, en dos ocasiones diferentes, oyeron pasos”, prosiguió la mujer. Ambas veces, los contratistas recorrieron la casa en busca de un niño -posiblemente un pequeño que hubiera entrado allí desde un parque que se extiende al otro lado de la calle-, y nunca encontraron a nadie. “No estoy segura de dónde va el alma, pero si ella todavía estaba por aquí, dando vueltas e intentando saber dónde debía estar, espero que haber identificado su cuerpo le dé un poco de paz y potencialmente pueda irse con su familia, donde necesita estar”, resaltó Karner. “Sentimos que se trataba de un espíritu amigable. Si quiere quedarse y jugar, ¡estamos de acuerdo con eso también!”.

¿Por qué Edith fue enterrada allí?

Según los historiadores, cuando San Francisco estaba en su etapa inicial, los residentes y los negocios se fusionaron alrededor de la bahía. Los fallecidos eran enterrados en lo que ahora es el distrito financiero.

Pero cuando llegó la fiebre del oro, en 1849, la ciudad se inundó de nuevos residentes, nuevas enfermedades y muertos. Los cuerpos en el distrito financiero fueron exhumados y reubicados al oeste, más cerca del océano, para dar paso a la migración masiva.

A fines de la década de 1880, había docenas de cementerios en San Francisco, y la mayoría de ellos se encontraban colmados. Los funcionarios y desarrolladores consideraron que esas tierras eran más valiosas para los vivos, y lanzaron una campaña que duró décadas para retirar a los muertos.