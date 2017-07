Mientras la entrevistaban para un puesto de lavavajillas, Lina Hu tuvo una idea valuada en $40 millones de dólares

Lina Hu, de 52 años de edad, es presidenta y directora de Clipper Corp., que suministra uniformes y otros productos a empresas de la industria minorista, de hospitalidad, de alimentos y entrega a domicilio. “Brindamos productos a restaurantes, entre ellos cestas para frituras, cuchillos para carne, bandejas para servir, cubiertos”, explicó. “Ollas, sartenes… Todo lo que no se come. También ofrecemos utensilios de cocina de acero inoxidable de alta gama y utensilios al por menor. Somos un proveedor de uniformes de servicio completo, desde el diseño hasta la fabricación y distribución”.

Clipper, con sede en Carson y fundada en 1994, proyecta para este año ingresos cercanos a los $40 millones de dólares. Sus clientes incluyen a Burger King Corp., Target Corp., Home Depot Inc. y FedEx Corp.

Lluvia de ideas

A comienzos de la década de 1990, después de no conseguir un empleo de servicio al cliente con AT&T en Boston, Hu se mudó a Los Ángeles para estar cerca de sus amigos. Tenía la ínfima esperanza de trabajar como lavavajillas en un restaurante. “Cuando la vida te pone en una posición difícil, te sorprenderías de lo bien que puedes sobrevivir”, aseguró. Esa entrevista de trabajo le dio una idea. “Vi la oportunidad mientras me entrevistaban. Me mostraron los platos, qué artículos lavar. Vi todas esas ollas y sartenes, los cubiertos, los platos, y pensé: ‘China tiene muchas fábricas. Puedo conseguir todas estas cosas más baratas y suministrarlas para ellos’”.

Ignorar el fracaso

La gente asumía que fracasaría, recuerda Hu. “Por empezar, no hablas inglés. Segundo, no tienes las mercancías, sino apenas una idea. Tercero, eres asiática y aquí no te respetan”, le decían.

“Pero yo no suelo darme por vencido. Llamé a todos los otros restaurantes de cadena en el país. Les decía: ‘Puedo brindarle la misma calidad, a un costo reducido’, o ‘Gastará la misma cantidad de dinero, pero tendrá un producto de calidad superior’. La mayoría no me respondía siquiera las llamadas”.

El logro del éxito

“Finalmente, Burger King me dio mi primera cita y cerré el trato. Ellos hacían sus gorras de béisbol en Sudamérica, pero se convirtieron en mi primer cliente”, recordó.

“Viajé a China y hallé una fábrica que quería hacer el trabajo. Me pidieron que les pague. Yo les respondí: ‘No tengo dinero. Soy una vendedora libre. Deberían pagarme ustedes por esto. Ustedes hacen el producto, yo les encuentro comprador’. Tomé mi parte de Burger King y le pagué a la fábrica”.

Raíces chinas

El padre de Hu, un ingeniero, y su madre, una empleada de fábricas, la habían animado a tener objetivos altos, pero “en China, por entonces, las personas no tenían demasiadas opciones. No se trataba de elegir algo para hacer, sino de tomar la opción disponible”. Hu obtuvo una licenciatura en estadística y una maestría de negocios en la Universidad de Zhejiang, al sur de Shanghái. “No había mujeres que fueran modelos en China, pero siempre tuve el sueño de crear mi propia compañía”, aseguró.

“Mi padre era muy optimista. Siempre me animó a pensar y soñar en grande; siempre decía: ‘No dejes que nadie se interponga en tu camino’. Para él, lo que hice fue un sueño hecho realidad; ser empresaria. Estaba tan orgulloso de mí…”.

Ramificación

El próximo cliente de Hu fue Darden Restaurants, propietario de ocho cadenas de comidas -entre ellas Olive Garden y LongHorn Steakhouse-. Su tercero fue Yum Brands, operador de KFC, Taco Bell y Pizza Hut.

Hu refinó su propuesta. “Les llevaba muestras para que vieran cómo lucían los productos. Eramos confiables y responsables. Era libre de riesgos para ellos”.

En la actualidad, Clipper emplea a 80 personas en Carson y Atlanta, y trabaja con más de 500 fábricas chinas.

El nombre Clipper

Hu bautizó su compañía en honor a los revolucionarios barcos de vela del siglo XIX. Estas elegantes naves tenían más espacio en las velas que cualquiera de sus predecesores, lo cual les permitió marcar récords de velocidad. “Representan mi estilo”, afirmó Hu. “Independientemente de los obstáculos, siempre avanzamos, llegamos a destino y cumplimos lo prometido”.

Estilo de liderazgo

“Puedo ser una gerente práctica a veces, pero inculco un ambiente donde a los empleados se les alienta a poseer su trabajo”, explicó Hu, quien agregó que no quiere que sus empleados teman cometer errores. “Ellos saben que no serán despedidos si se equivocan. Sólo hay que aprender de ello”.

“Hay que contratar gente talentosa”, prosiguió. “Eso incluye algunas personas con quienes trabajé o competí durante muchos años”.

Ámbito personal

Hu forma parte del consejo de administración de la Universidad de Hampton, en Virginia, y se desempeñó en un comité consultivo del Departamento de Comercio que representa a negocios pequeños y de minorías.

La mujer adora viajar y ha visitado 85 países. Es una ávida corredora, y recorre varias millas de la costa del Sur de California por semana. “Soy una corredora muy disciplinada. Corro todos los días”, afirmó, “cinco o seis millas cada vez. Correr es como meditar para mí; me relaja la mente”.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis