Melania Trump agradeció a Emily Ratajkowski por defenderla para no ser denigrada

La primera dama, Melania Trump, tuiteó este lunes por quinta vez desde que asumió como @FLOTUS para agradecer a la actriz Emily Ratajkowski por el apoyo brindado.

Aunque Trump y Ratajkowski pueden diferir cuando se trata de política -la actriz habló en un mitin de Bernie Sanders en febrero de 2016- están unidas cuando se trata de defender a las mujeres de aquellos que las avergüenzan por su sexualidad.

Esa ha sido durante mucho tiempo la postura de Ratajkowski y, en este caso, la mujer a quien defendió fue nada menos que Melania Trump. La actriz tuiteó el lunes por la mañana que un periodista no identificado del New York Times había supuestamente intentado avergonzar a la primera dama la noche anterior. “No me importan sus desnudos o su historia sexual”, tuiteó, “y a nadie debería importarle tampoco”.

Ratajkowski rechazó el accionar y lo calificó como un desagradable ataque de género.

La modelo y actriz, más conocidos por sus roles cargados de sensualidad en “Gone Girl” y en el video del tema “Blurred Lines”, de Robin Thicke, ha sido abierta hace tiempo sobre el doble estándar que se invoca cuando se trata de la sexualidad de las mujeres. “Miremos la cultura pop: Mick Jagger tiene 73 años, y todavía lleva su camisa abierta y baila en el escenario.

Entendemos que eso es una parte de su actuación y de su marca artística”, escribió Ratajkowski en un ensayo para la revista Glamour publicado en septiembre pasado. “Mientras tanto, cuando Madonna, que tiene 58 años y es revolucionaria en el mismo sentido sexual y artístico, lleva un vestido transparente a la Gala del Met, los críticos la definen como una ‘revoltosa’ que está ‘desesperada’”.

En marzo del año pasado, la actriz atrajo la crítica de Piers Morgan luego de tomarse una selfie con el torso desnudo, junto a Kim Kardashian. “¿Quieres que te compre algo de ropa? Parece que te estás congelando”, tuiteó Morgan a Ratajkowski, quien agriamente respondió: “Gracias, pero no necesito ropa tanto como tú necesitas algo de publicidad”.

Traducción: Valeria Agis