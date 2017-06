Manifestantes protestan en evento de recaudación de fondos del Partido Republicano, en Orange

About 70 protestors outside OC GOP annual Flag Day dinner, where Rep. Nunes will speak later. pic.twitter.com/BLX8k6RUnZ — Seema Mehta (@LATSeema) June 18, 2017

Susan Wong, una enfermera registrada de Orange, y su esposo, Jim, que usa una silla de ruedas, estuvieron entre los numerosos manifestantes presentes para saludar al congresista Devin Nunes (R-Tulare) y otros legisladores del GOP (republicanos) que se reunieron el sábado en el condado de Orange para recaudar fondos en el evento anual del Día de la Bandera del partido.

"Son todos los deplorables en un cesto", dijo Wong, de 64 años, fuera del Hotel Irvine. "Simplemente no puedes quedarte en casa. Estoy horrorizada todos los días. En vez de gritar en la televisión voy a salir a protestar.

Wong dijo que ha visto una fuerte disminución en el número de personas no aseguradas en la clínica de la comunidad donde trabaja, el progreso ganado teme que se pierda si el presidente Trump tiene éxito en su promesa de campaña para revocar la ley de salud del presidente Obama. Y ella se preocupa por el impacto en su marido, un ex-biólogo de investigación con enfermedad de Parkinson que está discapacitado.

"It's all the deplorables in one basket," said Susan Wong as she protests outside OC GOP fundraiser with husband Jim. pic.twitter.com/vDmbRCvwUf — Seema Mehta (@LATSeema) June 18, 2017

"Soy una enfermera. Sé lo que sucede cuando la gente no tiene seguro ", dijo.

Muchos de los manifestantes asistieron al evento porque están tratando de expulsar a sus representantes del Congreso, así como a otros miembros del Partido Republicano de California.

Nunes, el orador principal que es del Valle Central y dirige el Comité de Inteligencia de la Cámara, ha estado en el centro de la controversia debido a su manejo de información confidencial en la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de noviembre.

Lulu Hammad said she has unsuccessfully tried to talk to Rep. Dana Rohrabacher multiple times. pic.twitter.com/rf0APUoPcO — Seema Mehta (@LATSeema) June 18, 2017

ÉL será presentado por el representante Ed Royce (R-Fullerton), uno de un grupo de miembros republicanos en California que representan los distritos que votaron por la demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales. Estos funcionarios electos son los principales objetivos de los demócratas en su intento de retomar la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de período de 2018.

Representantes Dana Rohrabacher de Costa Mesa, Mimi Walters de Irvine y Darrell Issa de Vista han comprado mesas en la recaudación de fondos.

Sus críticos se quejan de la falta de reuniones con sus electores y han estado pidiendo audiencias.Lulu Hammad, de 42 años, realizó un cartel con fotos de los cinco republicanos que dice: "Personas desaparecidas. ¿Los has visto? Si los encuentras, por favor notifique a sus distritos del Congreso".

Nettie Bryan holds a a sign w/House Majority Leader Kevin McCarthy's joke behind closed doors. pic.twitter.com/2EKU7jKxa9 — Seema Mehta (@LATSeema) June 18, 2017

La residente de Aliso Viejo, una abogada que se quedó en casa, dijo que se encuentra entre los manifestantes que han intentado reiteradamente y sin éxito reunirse con Rohrabacher, en su oficina del distrito.

También dijo que trató de hacer una pregunta sobre la atención de la salud en una tele-audiencia, pero le colgaron. El legislador está realizando una recaudación de fondos de cumpleaños con una cuota de entrada de 250 dólares el próximo fin de semana, dijo Hammad. Ella siente que esa será la única manera que tiene para poder ver a su congresista, si paga.

"Realmente no puedo conseguir hablar con él", dijo Hammad.

Durante la protesta, se habló de acusar a Trump y a la injerencia rusa en las elecciones.

Nettie Bryan, de 40 años, de Cypress, tenía un cartel que decía: "Hay dos personas a las que Putin paga: Rohrabacher y Trump", en referencia a una broma que el líder de la Cámara Kevin McCarthy de Bakersfield hizo a puertas cerradas entre los republicanos en 2016.

Bryan dijo que lo que busca es instar a los miembros del Partido Republicano del Congreso para que realicen audiencias y sus votantes puedan ser escuchados.