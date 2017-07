Llega a L.A. un ‘Museo de O.J. Simpson'

Ahora que le han concedido la libertad condicional, O.J. Simpson podría salir de prisión tan pronto como el 1º de octubre próximo. Sin embargo, no llegará a tiempo a visitar “The O.J. Simpson Museum”, una exhibición de cinco días de duración, que se montará en el espacio de arte Coagula Curatorial, en el Chinatown angelino, entre el 18 y el 22 de agosto.

Por supuesto, para muchos Simpson no merece tener un museo, ni siquiera un espectáculo temporario. No obstante, el propietario de Coagula Curatorial, Mat Gleason, sostiene que la exposición no tiene intención de glorificar al exdeportista. Es, en gran medida, una declaración -explica- acerca de la mórbida cultura fanática en torno a su juicio por asesinato.

“Hasta el día de hoy hay gente que considera que O.J. es inocente; no soy uno de ellos, pero es una obsesión entre los estadounidenses”, afirma Gleason. “Todo esto es el arte de la gente, el lenguaje visual del hombre común”.

Para mostrar ese lenguaje visual, más de 300 elementos de Simpson saldrán de su almacenamiento, entre ellos réplicas de su camiseta de fútbol americano número 32, directamente desde los días en que se lo conocía como “The Juice”, y un “cuchillo souvenir de O.J.”. También habrá una Ford Bronco blanca estacionada frente a la galería.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) durante la persecución por la Autopista 91. Al Cowlings está al volante y O.J. Simpson se esconde en el asiento trasero de una Bronco blanca, el viernes 17 de junio de 1994 (Al Schaben / Los Angeles Times).

La persecución de O.J. Simpson inspiró esta doble página del libro "Celebrity Meltdowns" (Melcher Media). Ahora, una muestra temporaria llamada "The O.J. Simpson Museum" tendrá lugar en L.A. entre el 18 y el 22 de agosto (Donald King / AP).

La exhibición es una creación de Adam Papagan, nativo de Brentwood, coanfitrión del programa y podcast “Juicing the People v. O.J. Simpson”, que comenzó como un análisis y discusión de cada episodio de “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”, de FX, pero continuó con comentarios sobre el documental de ESPN “O.J.: Made in America”.

Papagan, quien también lleva adelante un recorrido por Brentwood llamado “O.J. Tour” -sí, en una Ford Bronco blanca modelo 1994-, fue el curador de la exhibición “O.J. Simpson Museum”. Ésta incluirá artículos de su colección personal de recuerdos del exdeportista, tales como las camisetas que se vendían en las calles de L.A. durante el juicio y libros vinculados con él. Pinturas contemporáneas, dibujos y esculturas acerca de la exestrella del fútbol americano también podrán apreciarse en la muestra.

Toda una pared, adelanta Gleason, será un homenaje a la exesposa de Simpson, Nicole Brown Simpson, y a su amigo Ron Goldman, de cuyos asesinatos fue acusado Simpson, y luego absuelto en 1995.

Mat Gleason en el exterior de su galería de Chinatown, Coagula Curatorial, en 2013 (Jay L. Clendenin / Los Angeles Times).

Gleason, quien admite estar fascinado por el juicio que ocurrió hace dos décadas y la subsecuente cultura popular que generó, comenzó a vincularse con Papagan debido al interés compartido por ambos en el caso. La idea para la exhibición surgió a partir de diálogos casuales.

Pero, ¿por qué llamarlo un ‘museo’ y cobrar por su admisión en una galería que hasta ahora siempre fue gratuita? Gleason explica que los boletos ayudarán a cubrir los costos de montar el espectáculo, que tiene “necesidades extra” en comparación con las exhibiciones previas de su local. El galerista espera atraer a una multitud, incluyendo a aquellos que tienen preguntas y están interesados en conversar activamente sobre el caso. Con tantos objetos en exposición, deberá ademas contar con personal adicional, para una mayor seguridad.

¿Y qué hay de la designación de ‘museo’ para algo que en realidad es una muestra? “Se trata de un espectáculo digno de un museo”, explica Gleason. “Si ponemos esta exhibición en una cápsula del tiempo, dentro de 20 o 100 años le daría a la gente una comprensión más profunda acerca del juicio del siglo y el frenesí que causó. ¿Por qué captó tan fuertemente la imaginación estadounidense? La respuesta está en estos objetos”.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.



Traducción: Valeria Agis