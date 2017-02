La Universidad del Sur de California alcanza los $6 mil millones de recaudación antes de lo previsto

USC está a punto de alcanzar su meta de recaudación de fondos de $6,000 millones de dólares con más de 17 meses de anticipación y extenderá la campaña cinco años más, anunció el miércoles el presidente de la universidad, C.L. Max Nikias, durante su discurso anual al profesorado.

La iniciativa ha ayudado a USC a crecer mucho más rápido de lo esperado, afirmó. Cuando fue anunciada, en 2011, se la consideró como la meta de recaudación de fondos más grande del entorno académico estadounidense.

“La universidad tiene nuevas ambiciones en ciencias, ingeniería y medicina, así como en artes y humanidades, mientras se trabaja para ampliar el acceso de los estudiantes de bajos y medianos ingresos”, detalló Nikias.

En comparación con otras universidades de investigación de su tamaño, USC cuenta con una donación fondos relativamente pequeña.

Pero en los últimos 6 años y medio, la casa educativa ha recaudado casi la misma cantidad que había reunido durante las anteriores seis décadas combinadas, explicaron los funcionarios. Lo recaudado amplió el trabajo de USC en educación, investigación, atención a pacientes, artes y relaciones con la comunidad, y ha ayudado a la universidad a reclutar profesores reconocidos a nivel nacional y realizar proyectos de investigación.

¿Qué puede hacerse con $6,000 millones de dólares?

La mitad del dinero será utilizado para aumentar la dotación de fondos de la universidad, la cual ha crecido a más de $4,600 millones de dólares, según el último informe financiero. El resto del dinero será destinado para nuevos edificios y laboratorios, y para ampliar la investigación.

Hasta ahora, el dinero ha creado 100 nuevas plazas de profesorado, financiado 19 nuevos centros de investigación e instituciones y duplicado la ayuda financiera de USC a $330 millones al año.

USC se ha ampliado 4.7 millones de pies cuadrados desde 2010, y $1,000 millones del dinero se destinó para proyectos de construcción. Uno de los más importantes es una “villa” nueva de 15 hectáreas que incluirá tiendas y ocho colegios residenciales.

¿Cómo recaudó tanto dinero USC, y tan rápidamente?

Con la ayuda de un equipo de recaudadores de fondos formado por 470 personas, el cual creció más de un 50% desde que comenzó la campaña. El equipo se reúne con líderes de fundaciones y corporaciones que apoyan la educación superior y la investigación en temas sociales. Algunos se enfocan en la identificación de donantes potenciales clave y crear relaciones individuales con los filántropos; otros propician que los líderes de la universidad viajen alrededor del mundo para hacer las solicitudes en persona.

USC gasta cerca de nueve centavos para recaudar cada dólar donado, lo cual es relativamente bajo, explicó Albert Checcio, vicepresidente sénior de promoción universitaria de la institución.

¿Quién ha donado hasta el momento?

Más de 322,000 personas han donado a la campaña. Alrededor del 64% del total de las donaciones proviene de personas que no asistieron a USC, precisó Checcio. Las donaciones de exalumnos ascendieron a $2,200 millones de dólares, y los padres de familia aportaron $1,900 millones.

Unas 500 personas donaron $1 millón o más. Cinco dieron más de $100 millones entre ellos el fundador de Oracle, Larry Ellison, que donó $200 millones aunque no asistió a USC. Ellison financia un centro de investigación de cáncer debido a una relación que desarrolló con un médico de USC quien trató a su sobrino y a otros amigos cercanos, incluyendo a Steve Jobs, el fundador de Apple.

Otras donaciones importantes también motivaron el cambio de nombre de cuatro escuelas: Dana and David Dornsife College of Letters, Arts and Sciences; Sol Price School of Public Policy; Glorya Kaufman School of Dance; y Suzanne Dworak-Peck School of Social Work.

Otras sumas importantes le dieron nombre al Keck Medicine y Keck Medical Center, y crearon programas como el Jimmy Iovine y Andre Young Academy for Arts, Technology and the Business of Innovation.

Cerca de 280,000 donantes aportaron $1,000 dólares o menos. “Aunque las donaciones más grandes de USC tienden a ser noticia, es la demostración de apoyo de los egresados, los padres de familia, los pacientes agradecidos y los amigos de toda la nación y el mundo lo que es más inspirador”, aseguró Checcio.

¿Qué ocurrirá ahora?

USC ha recaudado cerca de $5,900 millones de dólares, y Checcio espera alcanzar oficialmente los $6,000 millones en aproximadamente un mes. Al mirar hacia el futuro, los esfuerzos de recaudación de fondos se centrarán en la investigación médica, las artes y en aumentar el presupuesto para becas.

¿Por qué es tan importante la recaudación de fondos?

La respuesta es simple, aseveró Nikias: “Nuestra visión ambiciosa para el futuro académico de USC excede ampliamente nuestra capacidad de pagar por ello”.