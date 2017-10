Una obra maestra de la pintura barroca, desaparecida por más de un siglo, se esconde en alguna parte de L.A.

Una obra maestra de la pintura del siglo XVIII, perdida por más de 100 años, aparentemente estuvo colgada en un hogar de Los Ángeles desde mediados de la década de 1950.

Apodada “Española”, por la acicalada y empolvada niña que es el centro de la obra, el trabajo perdido pertenece a un brillante conjunto de 16 pinturas de Miguel Cabrera (circa 1715-1768), el pintor más grande de su época en México. Se cree que las pinturas dejaron el país dos años antes de la muerte del artista, pero hace tiempo que se desconocía el paradero de “Española”.

Ahora parece que la gema singular ha estado oculta a plena vista, aunque la ubicación exacta del escondite doméstico sigue siendo un misterio molesto.

Ilona Katzew, curadora de arte latinoamericano del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), le dio vueltas a la pregunta durante los últimos dos años, después de recibir una carta tentadora -y excéntrica-, escrita como si se tratara de ‘Española’ -que en la elegante pintura es adorada por sus orgullosos padres, los tres vestidos con suntuosas galas- y firmada con la letra de una niña pequeña. “Debes saber que estoy bien y vivo a menos de dos (2) millas del LACMA", escribió ‘Española’ a fines del verano de 2015. "He estado con la misma familia desde hace 60 años, aunque no sé cómo me adquirieron”.

La pintura de Cabrera es parte de un famoso conjunto de obras de casta. En una jerarquía racial ideada por las elites blancas durante el virreinato de la Nueva España, estas obras exploraban el tema del mestizaje, o matrimonio interracial, entre indios, nacidos en España, criollos (españoles nacidos en el Nuevo Mundo) y africanos.

Se conocen más de 120 conjuntos de castas, que incluyen típicamente 16 pinturas cuidadosamente numeradas. Estos fueron pintados en diferentes formatos por artistas de variada habilidad, incluyendo algunos tan talentosos como Juan Patricio Morlete Ruiz y Juan Rodríguez Juárez. La mayoría de estos conjuntos han sido divididos y las pinturas individuales están ampliamente dispersas. Cabrera pintó sólo un juego, considerado el mejor del género.

Dos obras -del conjunto de 16 en total- desaparecieron hace mucho tiempo. Pero una de ellas, la Nro. 6, fue descubierta enrollada y almacenada debajo de un sofá en una casa del norte de California. Heredada por descendientes del magnate minero John P. Jones, cofundador de Santa Mónica, la pintura era una reliquia familiar preciada de la que sabían poco. Su propietaria, Christina Jones Janssen, una abogada corporativa jubilada, decidió investigar más sobre la inusual imagen. En abril de 2015, su asombroso descubrimiento fue recibido con gran fanfarria y aterrizó en la portada de The Times.

Cuando en 2015 LACMA adquirió este Cabrera, Nro. 6 del conjunto de castas, perdida hace mucho tiempo, el propietario de la obra faltante final envió una carta anónima al museo (LACMA).

LACMA adquirió rápidamente la obra maestra. Katzew es un destacada estudiosa de pinturas de castas. Cuando era una joven estudiante graduada, su primer trabajo de investigación fue analizar el conjunto de Cabrera. La Nro. 6 salió a la vista justo a tiempo para la exposición "50 por 50: obsequios con motivo del aniversario de LACMA".

El dueño de ‘Española’ fue a verla. "Mi propietario ha disfrutado viendo la Nro. 6”, continúa la carta de ‘Española’, "y me complace que ahora se sepa de todas nosotras, a pesar de la diáspora”.

Cinco instantáneas que muestran detalles de la pintura cayeron del sobre. No se conocen imágenes premodernas o incluso descripciones escritas del conjunto de Cabrera, pero Katzew tiene pocas dudas sobre la autenticidad de la pintura. Para tener mayor certeza habría que examinar el lienzo en persona, aunque estilísticamente, y debido a su relación superlativa y distintiva con las demás pinturas del conjunto, la atribución parece segura.

La instantánea más completa contiene la ráfaga de luz reflejada desde el flash de la cámara cerca de la parte inferior, lo cual oscurece el abanico que sostiene en su mano derecha del padre de ‘Española’. También muestra un fragmento del cuadro moderno de la imagen en un ángulo de inclinación. Teniendo en cuenta estos detalles, la pintura parece estar colgada en una pared alta.

Fotografías de la pintura de casta que muestra detalles lujosos y un marco moderno. LACMA

¿Pero, dónde? Un radio de dos millas alrededor de LACMA se extiende desde el borde de Beverly Hills hasta Hancock Park, desde West Hollywood, en el norte, hasta la Autopista Santa Mónica en el sur. Se trata de un montón de casas y apartamentos.

Catorce de las 16 pinturas de Cabrera fueron reunidas en 2006, en una exhibición en el Museo de Arte de Filadelfia (Museo de Arte de Filadelfia).

La carta de ‘Española’ dejó caer otra bomba: "Si alguna vez logras una reunión de todos mis hermanos, agradecería la oportunidad de estar en exhibición por un período limitado de tiempo. No estoy perdida, simplemente no deseo que me encuentren".

Una reunión casi completa había ocurrido nueve años antes, cuando 14 de las 16 pinturas lograron reunirse de museos en Madrid y Monterrey, México, así como en una fundación de Los Ángeles para "Tesoros/Treasures/Tesouros: The Arts in Latin America, 1492 -1820”, una gran exposición que se montó en el Museo de Arte de Filadelfia. No se las había visto juntas en al menos un siglo.

‘Española’ firmó su carta, prolijamente escrita al estilo de la correspondencia comercial formal, pero no incluyó ninguna dirección como remitente, ni número de teléfono, ni dirección de correo electrónico u otra forma de contacto con el propietario. La etiqueta de envío incluso estaba recortada, aparentemente para eliminar algunos datos potencialmente reveladores.

La curadora participó activamente de la investigación sobre "Pintado en México, 1700-1790: Pinxit Mexici", el estudio más exhaustivo jamás realizado y cuya apertura está prevista en LACMA el próximo mes. Las castas de Cabrera fueron realizadas en 1763, cuando el gran artista del siglo tenía alrededor de 50 años y estaba en su apogeo. “Pintado en México" sería el contexto ideal en el cual la obra maestra perdida podría ser presentada a los académicos y al público.