En materia de delincuencia, Trump habla con datos erróneos, pero en ciertas ciudades los homicidios sí han subido

La razón por la cual ‘no escucharán esto en los medios’ es porque no es cierto. Pero ése no es el fin de la historia.

La tendencia dejó perplejos a los expertos. Algunos sugirieron que tenía que ver con el endurecimiento de las penas de prisión, y con el crecimiento y la mayor especialización de los departamentos de policía. Para otros era el resultado de más abortos. Algunos sugirieron que los videojuegos eran responsables, por mantener a los niños ocupados y fuera de las calles. También se mencionó las menores tasas de intoxicación por plomo, lo cual generó menos daño en el desarrollo infantil.

El encarcelamiento en masa tampoco ofrecía una explicación fácil. “En la última mitad de la década de 1980, que tuvo el mayor incremento del encarcelamiento en la historia de los EE.UU., el crimen subió”, afirmó Zimring. “No hay respuestas fáciles que se ajusten a los datos”.

Para 2014, los asesinatos habían caído a niveles no vistos desde principios de los años 1960: 4.5 homicidios por cada 100,000 personas, o 13,280 muertes en total, según el FBI.

Para entonces, gran parte del debate principal sobre la violencia se había centrado en prevenir los tiroteos masivos, que representaban una porción pequeña pero llena de carga política. Un creciente movimiento de reforma de la justicia liberal encontró un aliado en la administración Obama.

Entonces, los homicidios comenzaron a aumentar en algunas ciudades en 2015, desatando una nueva generación de teorías, especulando que las causas podrían ser debido al uso creciente de la heroína, la mayor cantidad de presos liberados de la cárcel y el “efecto Ferguson”, que sostiene que la crítica y las protestas por el proceder de la policía en unos casos altamente polémicos generaron una fuerza del orden menos agresiva en general.

El lunes, Trump habló de sus preocupaciones acerca de Chicago y tuiteó incorrectamente que la tasa de homicidios allí era “un nuevo récord” (el mayor número de muertos allí ocurrió en 1974, y su año más letal per capita fue 1994). También le ofreció su ayuda al alcalde Rahm Emanuel. “Si el alcalde no puede hacerlo, ¡debe pedir ayuda federal!”, escribió en Twitter.

Zimring duda de que, cualquiera sean los planes de Trump, puedan tener un impacto claro en la tasa de homicidios. “No podemos simplemente darle al tema otra dosis de lo que funcionó la semana pasada, porque no sabemos qué fue lo que funcionó la semana pasada”, aseguró el experto. Respecto de los presidentes que tratan de reducir la delincuencia, agregó: “Si Nixon no lo logró, si Lyndon [Johnson] no pudo, si Jimmy Carter no triunfó y Ronald Reagan tampoco, ¿por qué habría de lograrlo el Sr. Trump?”

