Tiempo de decisiones: algunas de las sentencias más notables efectuadas por la Corte Suprema este año

¿Pueden las autoridades estadounidenses arrestar y encarcelar a los inmigrantes que se enfrentan a una deportación, o la garantía constitucional del “debido proceso legal” les otorga una audiencia de fianza dentro de los seis meses y una posible liberación si no presentan riesgo de fuga? Una demanda colectiva en Los Ángeles desafió la detención a largo plazo de estos inmigrantes, muchos de los cuales típicamente suelen ganar sus casos y luego son puestos en libertad. Esto condujo a un fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que puso límites al encarcelamiento de inmigrantes. Los ocho jueces escucharon el tema en noviembre pasado, pero anunciaron el último día que volverían a escucharlo en el próximo otoño (caso de Jennings vs. Rodriguez).

La corte desestimó una demanda por daños y prejuicios contra funcionarios federales de alto nivel, incluido el exfiscal general y director del FBI, por presuntamente ordenar una redada contra inmigrantes musulmanes en el área de Nueva York después de los ataques del 11 de Septiembre de 2001. En una opinión de 4-2 (dos miembros del tribunal, por entonces con ocho miembros, se recusaron a sí mismos), los magistrados concluyeron que tales demandas por daños no podían seguir adelante porque no habían sido autorizadas por el Congreso (caso de Ziglar vs. Abbasi)

La corte anuló parte de una ley de Arkansas que concedía a las parejas heterosexuales -pero no a las del mismo sexo- el derecho de incluir el nombre del cónyuge en el certificado de nacimiento de un niño, incluso en casos de inseminación artificial. En una opinión sin firmar, por mayoría de 6-3, el tribunal máximo estimó que este tratamiento diferente violaba las protecciones de igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo (caso de Pavan vs. Smith)

La corte dictaminó que a un preescolar administrado por la iglesia no se le podía negar una subvención estatal para mejorar su patio de juegos. En una decisión de 7-2, los jueces establecieron que la negativa del estado a enviar dinero de impuestos para la iglesia violaba la Primera Enmienda y su protección para “el libre ejercicio” de la religión (caso de Trinity Lutheran vs. Comer).

Disparos fronterizos

¿Puede un agente de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. ser demandado por disparar fatalmente contra un adolescente mexicano que estaba al otro lado de la frontera? El video del oficial que mató al joven de 15 años de edad provocó indignación generalizada, pero los funcionarios estadounidenses se negaron a procesar al agente, y los magistrados federales rechazaron una demanda presentada por los padres del chico, alegando que la Constitución no protege a un menor mexicano en suelo mexicano. La corte decidió enviar el caso nuevamente a Texas para una audiencia futura (caso de Hernández vs. Mesa).

Deportación y robo

¿El ingreso a un garaje o casa vacía es un ‘delito violento’ que requiere la deportación de un antiguo inmigrante autorizado? La ley sostiene que los no ciudadanos que son culpables de un ‘delito agravado’, como un delito violento, deben ser deportados, pero no queda claro qué delito exactamente se inscribe en tal categoría. Un nativo filipino que vivió en el norte de California desde 1992 se enfrenta a una deportación por una condena de robo -ocurrida hace 10 años- por ingresos no autorizados a un garaje y una casa. La Corte del Noveno Circuito afirmó que la ley es inconstitucionalmente vaga porque no define qué es un delito violento. Los magistrados anunciaron el último día de sesiones que volverán a escuchar el caso en el otoño (caso de Sessions vs. Dimaya).

