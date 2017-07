Senadores republicanos parecen listos para aprobar ley de abrogación de Obamacare - siempre y cuando nunca se convierta en ley

En un intento desesperado por salvar su revisión de Obamacare, los republicanos del Senado se acercaban a un plan poco ortodoxo para votar un proyecto de ley de abrogación dramáticamente reducido, pero sólo si recibían garantías de que lo que pasen ahora, nunca se convertirá en ley.

En lugar de eso, quieren la llamada ley delgada de los líderes del Partido Republicano, que el Sen. Lindsey Graham (RS.C.) calificó de "fraude", "desastre" y "la cosa más tonta de la historia" - para ser utilizado sólo como un vehículo para desarrollar una legislación más completa más adelante en consulta con los republicanos de la Cámara.

El plan emergente requeriría que 50 de los 52 legisladores del Senado votaran por un proyecto de ley que dejaría gran parte de la ley de 2010 y eliminar sólo un puñado de sus disposiciones, incluyendo sus mandatos relacionados con los seguros. La estrategia surgió en los últimos días como una alternativa de última hora después de que los republicanos del Senado no pudieron ponerse de acuerdo sobre ninguna otra legislación para revertir la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Pero los senadores del Partido Republicano primero querían que los líderes republicanos de la Cámara se comprometieran a no votar en el plan del Senado, y en su lugar crearon un comité de conferencias donde los legisladores de la Cámara y el Senado podrían combinarlo con la legislación de derogación más amplia aprobada por la Cámara en mayo.

"La gente quiere estar segura de que va a haber consenso", dijo el senador. Bob Corker (R-Tenn.).

La estrategia altamente inusual puso a republicanos del Senado en luna extraña posición ante una legislación que potencialmente avanza pero que no apoyan. Una votación sobre el plan podría venir tan pronto como hoy jueves por la noche o el viernes temprano.

En una rueda de prensa el jueves por la tarde, cuatro senadores atacaron el plan, incluso cuando señalaron que estarían dispuestos a votar por él como estrategia para seguir adelante.

“No voy a votar a favor de eso", dijo Graham.

Pero los cuatro dijeron que votarían por el plan si recibían la garantía del presidente de la Cámara Paul D. Ryan de que la Cámara no pasaría la misma ley y la enviaría al Presidente Trump. Graham dijo que había escuchado de los miembros del conservador House Freedom Caucus, que también veía el proyecto de ley como inaceptable.

Por lo menos un republicano Rep. Chris Collins, de Nueva York, un aliado de Trump, dijo que la Cámara debería aprobar lo que envíe el Senado, porque es probable que un debate posterior no produzca ningún proyecto de ley que todas las partes puedan aceptar. "Si es la derogación o nada... Voy a votar por ella", dijo Collins.

Ryan, por su parte, parecía estar esperando a ver qué proyecto de ley produce el Senado, creando un enfrentamiento.

Después de la conferencia de prensa, Doug Stafford, un estratega para el senador Rand Paul (R-Ky.), calificó la posición de los senadores como notable. “Si la Cámara no promete no aprobar la ley, no votaremos por ella'; esta es la posición más extraña en mi tiempo aquí, y eso es decir algo ", él twitteó.

Las maniobras atrajeron críticas generalizadas de los defensores de los pacientes y otros que trabajan en la atención médica, incluyendo aseguradores que han advertido que el plan reducido aumentaría dramáticamente las primas de los estadounidenses.

En una carta a los senadores el jueves, la vicepresidenta ejecutiva de la AARP, Nancy LeaMond, instó a los legisladores a "rechazar este proyecto de ley defectuoso y este enfoque cínico”.

Pero la estratagema parecía ser la única forma de líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell (R-Ky.) para impedir el colapso de la campaña de siete años de los republicanos para desmantelar el logro de la política interna del presidente Obama.

McConnell ha estado trabajando durante días para reunir a su caucus dividido detrás del plan reducido. Después de un almuerzo del jueves, muchos senadores abiertamente cuestionaron si el Partido Republicano podría llegar a un plan.

"No sé si el final va a ser gordo o flaco o anoréxico o bulímico", dijo el senador. John Kennedy (R-La.).

El Presidente Trump presionó a los republicanos para que llegaran a una conclusión.

“Adelante lsenadores republicanos, ustedes pueden hacerlo en Healthcare. Después de 7 años, esta es tu oportunidad de brillar! No dejes que el pueblo estadounidense se caiga! twitteó Trump el jueves por la mañana.

En una señal de hasta qué punto el presidente puede estar preparado para ir a presionar a los senadores, el gobierno habría amenazado con cortar alguna ayuda federal a Alaska para castigar a la senadora Lisa Murkowski, uno de los dos senadores republicanos que votaron en contra del debate de apertura sobre el actual esfuerzo de salud del Partido Republicano, según el Alaska Dispatch News.

Los demócratas han renunciado al esfuerzo partidista de los republicanos y han aprovechado las tácticas de procedimiento para arrastrar el proceso de votación.

"Es como si estuviéramos en la Zona Crepuscular de legislar", dijo el senador Claire McCaskill (D-Mo.)

Los demócratas también reiteraron su interés en trabajar juntos para arreglar Obamacare mientras los republicanos renuncien a su empeño de derogarlo. Schumer dijo que habló con el presidente del Comité de Salud, Sen. Lamar Alexander (R-Tenn.) el jueves por la mañana en el gimnasio del Senado y extendió la invitación.

“Sabemos que Obamacare necesita algo de trabajo. No negamos eso. Vamos a hacerlo de una manera bipartidista ", dijo Schumer.

Pero las perspectivas para el bipartidismo siguen siendo débiles en este punto.

Los republicanos están en un lazo político. Están bajo una enorme presión de conservadores en su base que quieren que Obamacare sea derogado, pero están enfrentando protestas emocionales de los electores por la potencial pérdida de la cobertura de seguro para millones de estadounidenses en todo el país si uno de los planes GOP es aprobado.