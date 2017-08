Puntos de presión: Las empresas cuyos CEOs todavía están en favor de Trump

El lunes por la mañana el presidente ejecutivo de Merck & Co, Ken Frazier, renunció al consejo consultivo de empleos en el sector manufacturero del presidente Trump en protesta por la deficiente condena del presidente por la violencia racista en Charlottesville, Virginia. Desde entonces, la membresía de los consejeros de Trump ha comenzado a vivir una prueba de fuego para las corporaciones y organizaciones empresariales estadounidenses.

Dos CEOs siguieron a Frazier el lunes: Kevin Plank de Under Armour y Brian Krzanich de Intel. Pero los representantes de otras 40 corporaciones, incluyendo a un par de CEOs jubilados, siguen siendo miembros del Consejo de Empleo y del "Foro Estratégico y de Política del Presidente".

Esas empresas y organizaciones están sin duda reflexionando ahora si tener esa buena relación con a este presidente vale la pena. Cuando encuestábamos a los miembros del panel de empleos el lunes, sólo un puñado respondieron, y unos cuantos declararon que se quedaban. Eran los CEOs de Whirlpool, Boeing, General Electric , Dell y Campbell Soup. La AFL-CIO, que tiene dos representantes en el consejo de empleo, incluido su presidente Richard Trumka, dijo el lunes que "está evaluando nuestro papel”.

Es posible que otros se retiren en los próximos días. Pero como una guía para los accionistas y clientes de los que se quedaron, estoy proporcionando una lista de las empresas y organizaciones, y su estado actual de permanencia o no.

Actualización: Poco después de que publicara esta columna, Scott Paul, presidente de la Alliance for American Manufacturing, anunció a través de Twitter su renuncia al consejo de empleos de la industria manufacturera "porque es lo correcto".

En primer lugar vamos a explicar lo que la membresía a estos paneles significa para sus miembros. El mejor esbozo de los argumentos en pro y contra surgió de un diálogo en junio entre Jamie Dimon , presidente y CEO de JPMorgan Chase - y miembro del panel estratégico y de políticas - y Lawrence Summers, quien sirvió como secretario del Tesoro bajo el presidente Clinton y economista jefe del presidente Obama. Ambos dieron a conocer sus puntos de vista vía Bloomberg TV.

El tema entonces fue la decisión de Trump de retirar a los Estados Unidos del acuerdo climático de París. “Soy un patriota estadounidense, y quiero ayudar al presidente de los Estados Unidos", dijo Dimon, explicando por qué no renunciaría del panel en protesta.

“Es muy difícil si usted dice que voy a salir de un grupo de asesoramiento o no hacer 'a, b, c' porque no está de acuerdo en un tema. Honestamente, nadie va a estar de acuerdo con cada presidente o primer ministro en cada tema. Así que no quiero reaccionar de manera exagerada”.

Summers dijo que no lo haría. “Jamie se refirió a esto como una cuestión importanre", dijo a los entrevistadores de Bloomberg. “Hay una prohibición de inmigración, hay aritmética que no suma, hay cambio climático, hay capitalismo de compadres y acuerdos selectivos - este no es el primero y es sólo un problema menor. Esta es la parte central o filosófica - ¿creen los Estados Unidos en una comunidad de naciones? Argumentó que hay una diferencia entre ofrecer voluntariamente un consejo al presidente, y prestar su prestigio y el de su empresa, al unirse a un consejo asesor. Eso es aceptar las políticas presidenciales.

Agregó que una renuncia masiva al comité presidencial atraería la atención de Trump. “No se equivoquen, las decisiones que los líderes empresariales envían es una señal muy poderosa tanto al resto del mundo como al presidente”.

Para cuando Summers estaba hablando, varios CEOs habían dimitido de uno de los dos paneles comerciales de Trump: Robert Iger de Disney y Elon Muskde SpaceX y Tesla Motors dejaron el consejo de políticas estratégicas para protestar contra la decisión de París. Musk también abandonó el consejo de empleo, y Travis Kalanick de Uber había renunciado al consejo de política estratégicas tras la prohibición de viajar de Trump.

Como observamos el lunes, mantener la membresía en los consejos empresariales de Trump hace que una empresa sea cómplice de todo lo que representa: Sus políticas punitivas de inmigración, su negación del cambio climático y ahora su abrazo de los sentimientos supremacistas blancos y nazis.

La cuestión es especialmente aguda dada la inutilidad fundamental de los consejos empresariales de Trump. No hay pruebas de que escuche. De hecho, el consejo de empleo no ha celebrado una reunión formal, excepto una reunión hace alrededor de un mes después de que fue nombrado en enero. Los dos representantes de la AFL-CIO ni siquiera fueron invitados.

El consejo estratégico y de políticas no se ha reunido desde abril. Es por eso que los paneles merecen ser comparados con Pueblos Potemkin. El término deriva de la posible historia apócrifa de los pueblos falsos construidos por el favorito de Catalina el Grande, Grigory Potemkin, para impresionarla durante una visita a Crimea en 1787.

Aquí están las compañías que retienen la calidad de miembros en los dos paneles empresariales de Trump: el foro estratégico y de política (designado como SP en esta lista), y la iniciativa de los trabajos de manufactura (MJ).

Esta es la lista, cortesía de Forbes.

Actualizaremos la lista si se producen cambios el martes. En algunos casos, los portavoces de la empresa dejaron sus posiciones ambiguas; Cuando mencionaron las virtudes de permanecer "comprometidos" con los funcionarios del gobierno, lo interpretamos como una afirmación de la continuidad de la membresía.

Afirmativamente permanecen:

--General Motors, Director GeneralMary Barra(SP)

--Cleveland Clinic, CEO Toby Cosgrove (SP)

--JP Morgan Chase, CEO Jamie Dimon (SP)

--Wal-Mart, CEO Doug McMillon (SP)

--Being, CEO Dennis Muilenberg (MJ)

--Blackstone Group, CEO Stephen Schwarzman (SP)

--General Electric, el ex CEO Jack Welch (SP)

--Dell, CEO Michael Dell (MJ)