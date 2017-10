Por una nueva denuncia de violación presentada en Los Ángeles, el LAPD investiga a Harvey Weinstein

Una actriz y modelo italiana que se reunió con detectives de Los Ángeles por más de dos horas en la mañana de este jueves proporcionó un detallado relato, con nuevas acusaciones de cómo el magnate del cine Harvey Weinstein la agredió sexualmente en un hotel, en 2013.

Se trata de la sexta mujer que acusa a Weinstein de violación o de actos sexuales forzados. Billy Hayes, capitán de la policía de Los Ángeles, confirmó que el departamento inició una investigación sobre el asunto.

Es éste el primer caso relacionado con Weinstein que se reporta en el sur de California. La policía de Nueva York ya tiene dos investigaciones en curso por delincuencia sexual, y la Policía Metropolitana de Londres también está averiguando las denuncias efectuadas por tres mujeres.

La nueva acusación podría ser legalmente preocupante para Weinstein, ya que se encuentra dentro del plazo de 10 años para la prescripción del delito que existía al momento del presunto incidente, según expertos legales.

Esto podría "abrir la puerta a una imputación judicial si existe evidencia”, expuso el abogado defensor Dmitry Gorin, exfiscal de delitos sexuales de L.A. Hasta ahora, la mayoría de las acusaciones en contra de Weinstein que podrían derivar en cargos criminales se referían a incidentes que datan de más de una década.

Weinstein ha “negado inequívocamente” las alegaciones de sexo no consentido, según su representante, Sallie Hofmeister, quien no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios sobre esta nueva acusación.

En el último caso, la mujer, de 38 años, quien pidió no ser mencionada por temor a posibles represalias y para proteger la privacidad de sus hijos, contactó a la policía el martes por primera vez a través de su abogado, David Ring. Dos detectives de la sección especial de violaciones de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) le tomaron declaración este jueves.

Le presunta víctima le dijo a Los Angeles Times que el incidente ocurrió en el hotel Mr. C Beverly Hills, después de asistir a la octava edición anual del festival ‘Los Ángeles, Italia Film, Fashion and Art Fest’, en febrero de 2013. Anteriormente había visto a Weinstein en Roma una vez y ambos habían sido presentados por un conocido. En ese momento el productor la invitó a su habitación de hotel, pero ella se negó. Ambos hablaron brevemente en el festival de cine, pero él aparentemente no recordó conocerla.

Más tarde, apareció "sin previo aviso" en el vestíbulo de su hotel y le pidió que lo dejara subir a su habitación. La mujer se negó y se ofreció a encontrarse con él abajo, pero muy pronto escuchó que Weinstein llamaba a su puerta.

“Él se abrió camino hacia mi habitación diciendo: 'No voy a [tener relaciones sexuales] contigo, sólo quiero hablar'", declaró la mujer al Times. "Una vez dentro del cuarto me hizo preguntas sobre mí, pero pronto se volvió muy agresivo y exigente, y siguió pidiéndome que me desnudara. Entonces me tomó por el pelo y me obligó a hacer algo que no quería hacer. Luego me arrastró al baño y me violó”.

La mujer le comentó a su abogado que trató de disuadir a Weinstein mostrándole fotos de sus hijos.

Después de unos 45 minutos, el productor se marchó. "Cuando se fue, actuó como si nada hubiera pasado", dijo la mujer. "Apenas conocía a este hombre. Fue lo más degradante que viví hasta ahora. Todavía me da asco… Con todo su poder me hizo sentir como un objeto, como una ‘nada’”.

En ese momento, la mujer sintió miedo de denunciar el hecho, pero le contó lo sucedido a un sacerdote, un amigo y una niñera. Ahora decidió presentarse a la justicia por pedido de sus hijos. Según ella, su hijo le dijo: "Necesitas ser fuerte, mamá”. "Todos estos años he pensado por qué no llamé a la policía de inmediato", confesó. "Lamento haber abierto la puerta [del cuarto]”.

Su abogado, Ring, uno de los principales letrados especializados en temas abuso sexual en L.A., afirmó que la mujer está cooperando plenamente con el LAPD.

La modelo-actriz, quien tenía 34 años en ese momento, es muy conocida en Italia, donde apareció en la portada de la edición local de Vogue y en películas de ese país. En el momento del ataque residía en Italia junto con sus tres hijos, pero desde entonces se mudó al sur de California.

Las acusaciones también podrían reforzar una investigación de la policía de Nueva York sobre una denuncia de que Weinstein obligó a una aspirante a actriz, en 2004, a practicarle sexo oral, ya que los casos de L.A. involucran actos similares. Lucia Evans le dijo al New Yorker que el productor la atacó durante una reunión en su oficina de Miramax.

Desde que la historia del New York Times reveló las acusaciones por las conductas sexuales inapropiadas de Weinstein, a principios de este mes, más de 40 mujeres - actrices, trabajadores de los estudios y modelos- lo han culpado de comportamientos impropios que van desde el hostigamiento a la violación.

Las actrices Asia Argento, Rose McGowan, Lysette Anthony y Evans declararon públicamente que fueron violadas u obligadas a realizar un acto sexual por Weinstein. Una mujer que se mantuvo en el anonimato también declaró al New Yorker que fue violada por el magnate del cine. A lo largo de los años, ocho mujeres recibieron indemnizaciones como parte de acuerdos civiles, de Weinstein directamente o de sus compañías, en relación con su conducta, informó el New York Times.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí