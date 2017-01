Perdieron a su esposo y padre en el ataque terrorista de San Bernardino; ahora cuentan su historia a todo el que quiera oírla

Las tres enfatizan que no apoyan la prohibición de ingreso de las personas musulmanas, ni las iniciativas para culpar a la religión por el ataque. El trabajo les da algo en qué enfocarse. “Cuando todo está tranquilo, por la noche; cuando te sientas un minuto, allí es cuando las cosas son más difíciles”, manifiesta Tina. “Intentar abogar y lograr cambios es más sencillo para mí”.

También encuentran consuelo en trabajar en conjunto, porque quienes no han pasado por algo similar tienen dificultades para entender completamente la situación. “La gente quiere hacer algo para ayudarte, pero no hay nada que puedan hacer”, relata Trenna. “Cuando vas a los consejeros, no saben cómo manejar la situación. Terminan llorando y tú intentas ayudarlos a ellos”

El 13 de junio, un día después de que un hombre mató a 49 personas en el club nocturno Pulse, en Orlando, Tina escribió una carta a los representantes del Congreso: “Con cada tiroteo desde el 2 de diciembre me pregunto cuántos incidentes más ocurrirán y cuánta gente más morirá antes de que se hagan cambios?”.

Ese domingo, el Día del Padre, las tres mujeres enviaron una carta a cada senador estadounidense, pidiendo que consideren la posibilidad de tomar medidas sobre las propuestas como verificaciones de antecedentes, la prohibición de comprar armas a las personas en la lista de imposibilitados para volar, prohibición de venta de armas de asalto, seguimiento de municiones y más fondos para la investigación sobre la violencia armada.

“Algunas personas señalan que nada nos devolverá a nuestro padre, y están en lo cierto al respecto”, redactó Tina. “Pero escribo porque no quiero que más estadounidenses sientan la devastación y la angustia que mi familia y yo sentimos”. Las 100 cartas dieron lugar a cuatro respuestas. Ellas sabían que presionar por un tema tan candente como el control de armas no sería sencillo; pero están dispuestas. “Sólo porque no hay una respuesta 100% correcta para esto no significa que no podamos seguir adelante”, le dijo Trenna a los estudiantes de Cal State. “Créanme cuando les digo que lo que tenemos al día de hoy no funciona”.

