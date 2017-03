Mucho más que ‘Transformers': Hasbro quiere crear su propio gran universo cinematográfico

Diez años atrás, Hasbro desempolvó su línea de acción de Transformers, que databa de los años 1980, y la convirtió en una película. El film tuvo tanto éxito que ya generó cuatro secuelas y sigue adelante.

En la saga, los Autobots y Decepticons que cambian de forma son máquinas sensibles, que se involucran en batallas extremas. Pero, además, son máquinas de dinero que han recaudado más de $3,700 millones en los cines de todo el mundo, convirtiendo así a Hasbro en un jugador importante de Hollywood.

Mientras Paramount se prepara para el estreno de “Transformers: The Last Knight”, en junio próximo, la empresa ya está mirando más allá de Planet Cybertron para construir nuevos universos cinematográficos. Gracias a una fuerte cantidad de propiedad intelectual, la compañía puede darse el lujo de pensar en grande, tan grande como Marvel. Y ya ha comenzado a asumir un papel más activo en la producción y financiamiento de algunos de sus proyectos.

Esto representa un cambio estratégico para Hasbro. En el pasado, la firma ha actuado como productora pero no financiaba sus películas -basadas en sus juguetes y juegos-, para lo cual se asociaba a otras casas de producción y estudios. Hasbro no licencia sus marcas a los estudios de Hollywood, y prefiere en su lugar participar del desarrollo, la escritura y los procesos de comercialización.

Pero con el estreno, en octubre próximo, de su largometraje animado “My Little Pony”, Hasbro podrá presumir de su primer film completamente financiado bajo su sello, Allspark, e iniciará así un nuevo nivel de influencia en la industria. “Nos gusta decir que somos una start-up bien financiada”, afirmó Stephen Davis, quien lidera Hasbro Studios, donde supervisa las divisiones de cine, TV y contenidos digitales. Al dar el salto a la financiación cinematográfica, remarcó, Hasbro será capaz de lanzar y comercializar películas “con mayor flexibilidad”.

Para solidificar aún más su presencia en Hollywood, Hasbro Studios se trasladó recientemente a un elegante nuevo espacio de oficinas en Burbank, que alberga al personal ejecutivo del estudio y a los equipos dedicados a la animación y la creación de prototipos de juguetes. Allí, un reloj marca, con una cuenta regresiva, el tiempo que resta para que “My Little Pony” llegue a los cines.

Los líderes sostienen que la nueva sede -de casi el doble de tamaño que el espacio anterior-, permite una estrecha colaboración física entre los equipos de entretenimiento y de diseño de juguetes. La comercialización cruzada de películas y mercancías es un componente clave de la estrategia de Hasbro, ya que los nuevos films a menudo reactivan el interés del consumidor en las líneas de juguetes ya existentes. “Y queremos hacer películas que estimulen la marca”, remarcó Davis.

Hasbro Studios se negó a discutir sus ingresos. La compañía matriz, con sede en Rhode Island, informó recientemente que los ingresos del cuarto trimestre subieron un 11% anualmente, hasta los $1,630 millones, y sus ganancias netas aumentaron un 10%, hasta los $192.7 millones, en parte gracias a las asociaciones de licencia con Disney para artículos de princesas y Frozen. En lo que va del año, las acciones han aumentado casi un 30%.

La empresa también tiene grandes planes para unirse a Paramount nuevamente para desarrollar largometrajes con un renovado G.I. Joe, cuya apariencia modernizada pretende atraer a las nuevas generaciones. La línea de figuras de acción saltó al cine en 2009, y una secuela se estrenó cuatro años más tarde. Ambos films de “G.I. Joe" tuvieron una taquilla modesta y no generaron el nivel de atractivo mundial de la saga “Transformers”.

Simon Waters, quien supervisa los productos de consumo en Hasbro Studios, aseguró que la compañía busca adoptar un “enfoque más cercano a la generación del milenio”. “El mundo ha cambiado, y creo que veremos a un G.I. Joe que ha cambiado con él”, remarcó. “Habrá un enfoque mucho más contemporáneo de toda la franquicia, y eso nos permitirá desarrollar diferentes personajes”.

Davis agregó: “Esperamos llamar la atención de muchos. Será un ‘Joe’ diferente, que resonará con los fans clásicos pero que captará también a una audiencia nueva, a nivel nacional e internacional”.

Si todo sale como lo planeado, el universo cinematográfico eventualmente incorporará personajes de otras propiedades populares de Hasbro, como ROM, Micronauts, Visionaries y M.A.S.K.

Los proyectos se encuentran aún en la fase de redacción, y Hasbro se negó a precisar cuándo será el lanzamiento de la primera entrega. Algunos analistas de la industria son escépticos de que la firma sea capaz de replicar su éxito con Transformers. “Todo se limita a juguetes y juegos de mesa”, remarcó Shawn Robbins, analista jefe de boxoffice.com. “Pero eso no significa que la demanda no se pueda fabricar hasta cierto nivel. La nostalgia es un gran impulsor”.

Sin embargo, la nostalgia no fue suficiente para evitar que “Battleship”, lanzada por Universal en 2012, se hundiera en las taquillas. La película recaudó más de $300 millones en todo el mundo, pero los costos de producción superaron los $200 millones. “Juro, desde el fondo de mi corazón, que ‘Battleship’ era una gran historia”, afirmó Davis. Sin embargo, agregó que, en retrospectiva, hubiera modificado su plan de marketing, presupuesto y la fecha de lanzamiento.

No obstante, “Ouija”, otra asociación con Universal, fue un éxito de bajo presupuesto, lanzada en 2014. El film de horror, basado en el juego del ocultismo, generó una secuela el año pasado.

De todas formas, Hasbro no se apresura a convertir cada marca en una película o programa de TV. Por ejemplo, resaltó Davis, no hay planes de hacer un film con Nerf, el mayor generador de ingresos de la compañía. Por ahora, se enfocan en un puñado de proyectos cercanos, como “My Little Pony”, que será lanzada por Lionsgate. El primer largometraje animado de la firma busca aprovechar la popularidad de su serie animada, que se emite por Discovery Family.