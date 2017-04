Los sueldos de la construcción se hundieron, pero no a causa de los inmigrantes

Cinco años atrás, el sindicato de metalúrgicos intentó organizar a los trabajadores de Tinco, pero Martínez votó en contra, tal como la mayoría de sus colegas. Un capataz agremiado gana alrededor de $47 por hora pero no puede trabajar de forma independiente, en contratos no negociados por el sindicato.

Martínez no tiene ahorros para la jubilación -su compañía acaba de empezar a ofrecer cuentas 401(k) el año pasado-, pero sí tiene un plan: quiere comenzar su propio pequeño negocio de construcción. Para él, es preferible mantener su estilo de vida a involucrarse en un sindicato. “Ganan más, pero no tienen trabajo garantizado”, expuso.

Martínez, nacido en Guadalajara, México, trabaja para un contratista no sindicalizado instalando paneles metálicos y otras piezas por $27.50 la hora. No tiene ahorros para la jubilación, su seguro no cubre a su familia y recibe cinco días de vacaciones al año.

Durante mucho tiempo, los sindicatos de construcción no reclutaron gente como Martínez. Ironworkers Local, al igual que muchos otros gremios del sector, solía ser “un club de viejos amigos”, recordó Keeble, donde la regla tácita era sólo dejar ingresar a personas relacionadas con los actuales miembros.

Los miembros no querían dar la bienvenida a muchas personas por temor a que ello significara menos trabajo para ellos cuando la construcción se frenara.

En el verano de 2005, cuando Las Vegas atravesaba un auge de la construcción, Keeble anunció en los periódicos locales para hallar 150 aprendices sindicalizados en el transcurso de unos pocos meses. Sólo se presentaron unos pocos solicitantes. Cuando publicó en los periódicos en español, convocó a todos los trabajadores que necesitaba.

Los inmigrantes cambiaron el equilibrio del sindicato local de alrededor de un 80% de estadounidenses nativos, a mitad ciudadanos y mitad inmigrantes. El cambio no sentó bien para muchos miembros; en una reunión trimestral, las tensiones se elevaron tanto que estalló una pelea, recordó Keeble. Desde entonces se ha vuelto cada vez más difícil reclutar a trabajadores nacidos en los EE.UU. para la construcción, aseguró.

El sindicato Ironworkers, cuyos miembros instalan barras y cables de acero que forman el esqueleto de un edificio, solía tomar 300 aprendices de escuelas secundarias en California cada verano. La temporada pasada apenas lograron convocar a 80 de ellos, detalló Keeble, en parte debido a la falta de interés de los alumnos.

“Nadie está robando el trabajo de otro, porque nadie quiere estos empleos, especialmente de un empleador no sindicalizado”, remarcó Keeble. “Los oficios ahora son despreciados”.

A medida que la construcción de viviendas colapsó en 2007, a comienzos de la crisis financiera, hordas de personas abandonaron el negocio. Desde entonces, la construcción ha cambiado y los contratistas se quejan de que no pueden encontrar suficientes trabajadores estadounidenses calificados para manejar su volumen de trabajo. “Nuestra industria ha sido desprestigiada en los últimos años”, expuso Rick Judson, quien preside la junta directiva de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por sus siglas en inglés), en una audiencia del Senado de los EE.UU. en 2013. “Los trabajadores inmigrantes ocupan puestos que actualmente están vacantes porque la mayoría de los estadounidenses están sobrecalificados y no desean tomar esos empleos”, detalló Judson en un testimonio por escrito.

En 2004, la NAHB y Home Builders Institute comenzaron un programa para instruir a prisioneros en Illinois en temas de cañerías y electricidad hogareña. También trabajan con los gobiernos estatales en Vermont y Massachusetts para introducir un programa de capacitación para jóvenes en riesgo.

Pero la idea de que los estadounidenses no quieren poner sus manos en los sucios sitios de construcción -tal como algunos afirman que ocurre en el sector agrícola- no suena a verdad para Tom Brown, jefe de una firma de construcción e ingeniería en San Diego. “Miremos el corazón de los EE.UU., los mineros y trabajadores del carbón”, reflexionó. “La gente no es honesta cuando afirma que los estadounidenses no quieren esos empleos”.

Brown dejó su trabajo como operador sindical de equipo pesado en 1984 para iniciar su propio negocio, Sierra Pacific West Inc. Inicialmente sólo trabajaba con los sindicatos, pero pronto optó por la mano de obra no agremiada. El 90% de sus empleados son “buenos y viejos estadounidenses pueblerinos”, y el resto son inmigrantes. De todas formas, en los últimos años, Brown tuvo dificultades para contratar personal.

Antes de la crisis de la vivienda, su negocio contaba con más de 200 empleados; hoy en día, apenas llega a 100. Muchos de ellos simplemente se jubilaron, y el resto está envejeciendo. La edad media de un trabajador de la construcción en el país es de casi 43 años hoy; en 1985 era de 36, según datos federales.

Brown debió ignorar a una docena de solicitantes, comentó, “que no pueden orinar en una botella ni pasar una prueba de drogas”, o que “tuvieron mala suerte y cuentan con antecedentes criminales. Todo ello no es una opción para nosotros”, aseguró.

En cambio, le ha resultado más fácil atraer a graduados de preparatoria para las tareas de oficina, tales como estimar los costos de reparaciones de autopistas y otras estructuras. Sin embargo, a Brown le preocupa que los maestros no le digan a algunos jóvenes “con pocas ganas de estudiar” que quizás podrían tener una mejor oportunidad en la vida si aprenden un oficio. “Es prácticamente mejor conseguir un trabajo en McDonald’s que ser empleado de la construcción; así es como lo han retratado”, expresó Brown.

Parte del problema es que los empleadores no están dispuestos a aumentar tanto el pago. A pesar de que la construcción de viviendas volvió a dispararse entre 2011 y 2016, los salarios por hora de los trabajadores subieron más lentamente que la remuneración promedio del sector privado, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Quizás por eso Eddie Ybarra no puede imaginar por qué alguien querría hacer su trabajo sin pertenecer a un sindicato. Ybarra abandonó la preparatoria en 1989 y se unió al gremio de carpinteros, donde también estaban su abuelo, su padre y cuatro de sus tíos. Cinco años atrás, su hijo, de 27 años de edad, también se sumó. “¿Dónde más puedes ganar este tipo de salarios, excepto con los gremios?”, se preguntó.

Ybarra tiene una considerable suma de dinero en su pensión, y planea jubilarse apenas cumpla los 55 años, la edad que le permitirá disfrutar de la totalidad de sus ahorros. “¿Qué van a hacer?”, dijo acerca de los operarios no agremiados. “¿Trabajarán por el resto de sus vidas? No lo comprendo”.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta historia en inglés haga clic aquí