Localizan túnel en la frontera con Tijuana. No saben si pertenece a un cartel de drogas

Varias personas murieron y decenas más resultaron heridas el 22 de mayo en una explosión en un concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra, según la policía de Manchester. (May 22, 2017) (Sign up for our free video newsletter here http://bit.ly/2n6VKPR)

