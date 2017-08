"No somos matones: Jefes de policía negros rechazan el llamado de Trump para ser 'duros' con los detenidos

Días después de que la policía criticara ampliamente al presidente Trump por decirles a los oficiales que fueran "ásperos" con las personas detenidas, los líderes de un destacado grupo negro de policía se reunieron con el procurador general Jeff Sessions, para expresar sus preocupaciones de que las observaciones podrían profundizar las divisiones entre la policía y las minorías raciales.

“No somos matones. Somos profesionales. Esperamos que las fuerzas de seguridad en todo el país se comporten como profesionales ", dijo el presidente del grupo, Perry Tarrant, después de reunirse con Sessions.

La charla a puerta cerrada entre la policía y la principal figura de la ley se produjo después de que Sessions habló públicamente en una conferencia con la National Organization of Black Law Enforcement Executives en Atlanta, donde prometió trabajar con jefes de policía negros para combatir la delincuencia y proteger los derechos civiles.

Tarrant, jefe asistente de Seattle, dijo que le comentó a Sesiones que "el daño potencial de los comentarios hechos por el presidente, van en contra de la legitimidad [de la policía], y restan la confianza que las comunidades tienen en las autoridades".

Los activistas por los derechos civiles han acusado a Trump, quien hizo las declaraciones el viernes durante un discurso a agentes de policía en Brentwood, Nueva York, de promover la brutalidad policial. En su discurso, que se centró en combatir la violencia de las pandillas, Trump dijo que la policía debe ser dura con los sospechosos de pertenecer a esos grupos de delincuentes, a quienes describió como "animales”.

“Por favor no sean demasiado amables", dijo en medio de los aplausos. “Como cuando pones a alguien en la patrulla y le proteges la cabeza para que no se golpee, pero sabes que estás cuidando que no se golpee a pesar de que acaban de matar a alguien ... puedes quitar esa mano’’.

Los defensores de la reforma policial dijeron que las declaraciones del presidente podrían aumentar las tensiones en muchos barrios que se han convertido en sitios de protesta en los últimos años después de que afroamericanos desarmados han muerto a manos de la policía.

Después del discurso, los departamentos de policía de todo Estados Unidos, incluyendo Los Angeles , emitieron declaraciones aclarando que sus reglas de uso de la fuerza no reflejaban los comentarios de Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders dijo el lunes que el presidente estaba "bromeando”. Ella repitió la defensa el martes después de que los periodistas preguntaron sobre los informes de noticias que citaban un correo electrónico de Chuck Rosenberg, jefe interino de la Drug Enforcement Administration, a su personal en el que dijo que Trump "condonó la mala conducta de la policía”.

“Creo que ustedes están saltando y tratando de sacar algo de la nada", dijo Sanders el martes. Trump "simplemente estaba haciendo un comentario, haciendo una broma, y no era nada más que eso”.

En su discurso de Atlanta frente a cientos de jefes de la policía negros, oficiales y líderes de la ciudad, Sessions no habló directamente con los comentarios de Trump. Su discurso concretó en gran parte a los temas que él abordó en otra parte mientras que viajaba alrededor de la nación hablando con las agencias policiacas, acerca del Departamento de Justicia y los esfuerzos para combatir la delincuencia, la actividad de pandillas, el tráfico de drogas ilegales, la inmigración indocumentada y la violencia contra la policía.

También abordó los tiroteos mortales por parte de la policía.

“Todos conocemos los casos de los últimos años en los que, en enfrentamientos con la policía, muchas personas han perdido la vida", señaló Sessions. “Así como estoy comprometido a defender a las fuerzas de seguridad que legalmente tienen que usar la fuerza letal para defenderse ... También utilizaré los poderes de la oficina que me han confiado para acusar a cualquier oficial que viole la ley. Sabemos que todo lo que se necesita es un mal oficial para destruir la reputación de muchos”.

A pesar de esas palabras, los policías en la conferencia de Atlanta dijeron que los comentarios de Trump estaban entre sus principales preocupaciones.

Tarrant dijo que los policías presionaron a Sessions para que hablara del tema cuando se reunieron con él.

“Su respuesta fue que él era consciente del comentario. Creía que lo había hecho en broma", dijo Tarrant.

Cedric Alexander, vice alcalde de Rochester, NY., y ex presidente nacional de la organización, dijo que las palabras de Trump minaron la confianza.

“Sentimos que tenemos que retroceder y empezar de nuevo. Cuando usted está tratando de construir confianza y escucha ese tipo de comentario que viene del comandante en jefe de este país, crea cierta ansiedad y miedo", dijo Alexander, quien era miembro del Grupo de Trabajo del presidente Obama sobre Vigilancia en el Siglo XXI.

Algunos jefes expresaron su preocupación de que las prioridades de la administración en la reforma de la policía podrían dañar los esfuerzos para revisar departamentos que han tenido relaciones problemáticas con las minorías.

Grupos de derechos civiles han dicho que se alarmaron después de que Sessions emitió un memorándum ordenando a los funcionarios del Departamento de Justicia que revisaran los acuerdos, muchos de los cuales fueron firmados bajo la administración de Obama, con los departamentos de policía en contra de policía que violaban las reglas, el uso de fuerza excesiva y mala conducta. Sessions denominó dichos acuerdos como " peligrosos .”