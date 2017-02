Pocos materiales escolares y fiestas lujosas en grupo de escuelas charter

Cuanto más trabajaba para Celerity Dyad Charter School, en el sur de Los Ángeles, Tien Le más se preguntaba a dónde se destinaban los fondos públicos que recibía la escuela.

Le impartía clases en un aula portátil localizada sobre un lote de asfalto -algo que no es insólito en esta ciudad apretada y con pocas áreas verdes- pero sus estudiantes tampoco tenían una biblioteca, cafetería o gimnasio. La escuela no proporcionaba la mayoría de los materiales, contó Le, por lo cual, cuando sus alumnos de sexto grado necesitaban libros, o un lápiz y papel extra, utilizaba su propio dinero para comprarlos.

Tras varios meses en su primer año de trabajo en Dyad, Le y sus colegas fueron invitados por la organización que administraba la escuela a una fiesta de Navidad en una casa grande, localizada sobre una calle sinuosa en Hollywood.

Le se estacionó en un terreno alquilado para la ocasión y, junto con otros profesores y personal, tomó un servicio de transporte a la casa. En el interior había dos bares libres, mesas de casino para jugar póker y blackjack, y una sala de karaoke. Al final de la noche, una limusina transportó a los huéspedes de regreso a sus autos.

“Recuerdo haber estado realmente confundida aquella noche”, expresó Le. “Cuando solicitaba suministros básicos para las clases, no me los daban, y sin embargo ¿tienes dinero para esta fiesta costosa? Sé que estas celebraciones son normales en las grandes corporaciones y los lugares con fines de lucro, pero para una escuela pública no era normal”.

Le, de 29 años de edad, ahora estudia un doctorado en USC. En 2012, tras dos años de trabajo allí, dejó su empleo en Celerity, donde no era la única con inquietudes sobre las finanzas del grupo. La semana pasada, agentes federales del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional irrumpieron en la sede de Celerity Educational Group y confiscaron documentos y equipos de computación.

El enfoque de la investigación todavía no está claro. Las órdenes de cateo son confidenciales, pero el inspector general para el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) ha analizado las acusaciones de fraude y mala administración financiera por parte de la organización, una investigación que los funcionarios del LAUSD dicen está en curso.

Como parte de su revisión, el distrito ha escudriñado a la fundadora de las escuelas, Vielka McFarlane, cuyo salario en un momento superó el de la superintendente del LAUSD. También ha planteado dudas sobre Celerity Global Development, una entidad más nueva y dirigida por McFarlane, que tiene suficiente poder financiero y operativo sobre Celerity Educational Group.

El consejo general del LAUSD ha dicho que la investigación federal no está centrada en el desempeño de las escuelas de Celerity, sino en la organización del grupo que las administra, así como en las empresas que tienen relaciones con éste.

Celerity administra siete escuelas en el sur de California. Un grupo asociado, Celerity Schools Louisiana, opera otras cuatro charter en ese estado. Hace poco tiempo se había aprobado que la red se amplíe haciaNevada pero, después de la redada de la semana, pasada los funcionarios de ese estado revocaron el acuerdo.

La incursión sacudió a la organización. Sin embargo, en una reunión llevada a cabo la semana pasada para las familias de los estudiantes en Celerity Dyad, los padres hicieron pocas preguntas y parecían asimilar las noticias con un ademán de indiferencia colectivo.

Blanca Magaña, quien tiene tres hijos inscritos en las escuelas de la organización, expresó que no estaba preocupada en absoluto por la investigación. El director de Dyad, que trabaja para los grados K-8, les había asegurado a los padres que esto “no afectaría a los estudiantes”, manifestó.

Las escuelas charter, que reciben fondos públicos pero son administradas de forma privada, están libres de muchas de las normas que dictan la vida cotidiana en las escuelas públicas tradicionales. Debido a esto, sus partidarios a menudo dicen pueden invertir mayor cantidad de dinero en los salones de clases y tener un mayor control sobre la forma en que éste se gasta.

Pero The Times habló con nueve exprofesores y administradores de la red de charter, quienes señalaron que desde hace mucho tiempo habían albergado preocupaciones por el uso del dinero de los contribuyentes por parte de Celerity, y sentían que los estudiantes estaban siendo engañados. “Había falta de suministros, había muebles dañados, había lámparas rotas”, afirmó Christopher Mayes, quien la primavera pasada fue contratado como especialista de currículum en Celerity Lanier Charter School en Baton Rouge, Luisiana. Mayes abandonó el puesto después de sólo tres días, perturbado por las condiciones de la institución y lo que calificó como una ‘desorganización generalizada’. El docente ha demandado a Celerity Schools Louisiana por salarios impagos y halló un nuevo trabajo como director de una charter en Memphis, Tennessee.

Mayes, de 35 años de edad, resaltó que cuando escuchó las noticias de la incursión, no se sintió “ni siquiera un poco sorprendido. Sólo estaba sorprendido de que hubiera tomado tanto tiempo”.